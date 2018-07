Die Zeit arbeitet für die Kirche

Die Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Pfarrer der Seelsorgeeinheit „An der Argen“ sind dort weiter Diskussionsthema Nummer eins. Nachdem durch Medienberichte Details möglicher sexueller Übergriffe gegenüber einem Jungen bekannt wurden, klafft ein großer Spalt durch die oberschwäbische Provinz. Derweil arbeite die Zeit für die Institution Kirche, sagt Achbergs Bürgermeister Johannes Aschauer.

Der Beschuldigte ist untergetaucht. Die Diözese blockt bei Anfragen ab. Getuschelt wird trotzdem, bestätigt Aschauer. Das Thema ist heiß. Noch heißer, seit bekannt wurde, dass Gertrud Geiger ihre Stelle als Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit aufgibt. Geiger hatte vor Jahren gegen den Pfarrer Missbrauchsvorwürfe in die öffentliche Diskussion gestellt. Der Stein, den sie damit ins Rollen brachte, steuerte seitdem des Öfteren statt auf den Beschuldigten auf sie selbst. Schmierereien an der Hauswand oder Drohbriefe nach Hause – Die Angestellte im Dienste des Herrn im Himmel erlebte die Hölle auf Erden. Gegenüber Aschauer sprach sie häufig von „Angst“. Ihren Frieden sucht Geiger jetzt in einer kirchlichen Einrichtung in Ravensburg, die sich um behinderte Kinder kümmert. Sie war gestern telefonisch nicht zu erreichen. Was Johannes Aschauer besonders ärgert: Es verrinnt immer mehr Zeit. „Und die arbeitet für die Institution Kirche.“

Mittlerweile sind weitere Details der Vorwürfe gegen den Pfarrer bekannt geworden.

