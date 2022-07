Die Zeit ablesen von einer Blumenuhr

Ulm (sz) - Dass man von Blumengeschenken auf zwischenmenschliche Beziehungen schließen kann, dürfte hinreichend bekannt sein. Dem schwedischen Botaniker Carl von Linné (1707 bis 1778) haben Blumen jedoch noch etwas ganz Anderes verraten: die Zeit. Viele Pflanzenarten sind einem festen Biorhythmus unterworfen. Sie öffnen und schließen ihre Blüten zu ganz bestimmten Zeiten. Ordnet man solche Arten entsprechend in einem Beet an, erhält man eine Blumenuhr. Eine, die mit im Schwäbischen vorkommenden Pflanzen bestückt ist, kann gerade auf der Stadthaus-Terrasse, Ebene 3, angesehen werden. Am Donnerstag, 21. Juli, stellen Cora Carmesin, Leiterin des Naturkundlichen Bildungszentrums Ulm, und Luisa Müller, Studentin am Institut für Systematische Botanik und Ökologie der Universität Ulm und derzeit mit einer Forschungs-Arbeit über die Schwäbische Blumenuhr nach Linné befasst, die Blumen-Uhr auf der Stadthaus-Terrasse vor. Beginn ist um 18 Uhr, die Teilnahme kostet 3,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro (ab dem zweiten Kind einer Familie 0,50 Euro)

Was man auf der Stadthaus-Blumenuhr schlecht ablesen kann, ist die nächtliche Uhrzeit. Nachtaktive Pflanzen gibt es in Europa tatsächlich vergleichsweise wenige. Ganz anders ist das in den Tropen. Der österreichische Blütenbiologe Florian Etl von der Universität Wien hat jahrelang das Blühverhalten von nachts blühenden tropischen Arten erforscht und fand so Ergänzungen für die Blumenuhr. Am Donnerstag, 21. Juli, ist Florian Etl in Ulm zu Gast und wird im Anschluss an die Einführung in die Tagesblumenuhr im Café Kokoschinski, Hafengasse 19, von seiner „Nachtblumenuhr“ und anderen Blühphänomenen berichten. Dieser Vortrag beginnt um 19.15 Uhr. Tickets zu 4 Euro sind direkt im Café und in der Buchhandlung Aegis erhältlich.