Die Wild Wings gewannen am Mittwoch gegen die Eisbären Berlin vor 3164 Zuschauern mit 6:2 (3:0, 0:1, 3:1). Die Spink-Zwillinge zerlegten den Meister fast im Alleingang.

Schwenningen (wit) - Bei Schwenningen war Stürmer David Ullström wieder fit und so musste Verteidiger Peter Spornberger als überzähliger Spieler auf der Tribüne bleiben. Die Partie plätscherte zunächst nur so vor sich hin. Dann durfte die Wild Wings aber im Powerplay ran. Berlin fuhr jedoch in Unterzahl mit zwei gegen null einen Konter mit Giovanni Fiore und Frank Mauer, Goalie Joacim Eriksson zeigte aber eine unglaubliche Fanghandparade gegen Mauer. In der 14. Minute ging der SERC jedoch in Front. Tylor Spink war nach schöner Vorarbeit von Tyson Spink erfolgreich. In der 17. Minute traf dann Tyson Spink dem Berliner Torwart Martin Ancicka durch die Beine zum 2:0. Zum Ende des Drittels dann noch ein Überzahlspiel für Schwenningen. Und die Spink-Zwillinge zauberten weiter, schlugen erneut erbarmungslos zu, Tyson Spink lochte zwei Sekunden vor Ablauf des Startdrittels zum 3:0 ein. Zu Beginn des zweiten Drittels musste der deutsche Meister mehr nach vorne tun, es gab aber am ganz starken Keeper Eriksson zunächst kein Vorbeikommen. Dann legte aber Marcel Noebels für Zach Boychuk mustergültig auf und der traf dem Schweden in Schwenninger Diensten durch die Beine in den Kasten (27.). Eriksson zeigte sich aber unbeeindruckt in einer der nächsten Sequenzen gab er ein Traumzuspiel auf Boaz Bassen der auf der anderen Seite an der blauen Linie lauerte. Bassen vergab jedoch gegen Ancicka. Die Eisbären hatten die Spink-Zwillinge nun fest im Visier, wollten diese ausschalten. Morgen Ellis tat dies bei einem unkorrekten Körperangriff gegen Tyson Spink aber zu offensichtlich. Tyson Spink holte sich ein blutige Nase und Ellis kassierte fünf Strafminuten. Die Hauptstädter wurden jedoch in Unterzahl gefährlich, Eriksson musste gegen Matt White sein ganzes Können aufbieten. Zu Beginn des dritten Drittel traf der SERC aber in Überzahl zum 4:1. Und wer anderes als einer der Spink-Zwillinge, diesmal Tyson zum Dritten, lochten ein. Und dann markierte tatsächlich Miks Indrasis in seinem 23. Saisonspiel das erste Tor für Schwenningen. Der Lette legte sich den Puck auf die Schaufel und traf in Lacrosse-Manier zum 5:1. Und dann machte Alex Trivellato auch noch das halbe Dutzend voll. Kevin Clark vermochte für die Eisbären noch Ergebniskosmetik zu betreiben. „Oh, wie ist das schön!“ skandierten die glückseligen SERC-Fans. Dann flogen auf dem Eis noch die Fäuste, dies hat aber auf das Spielergebnis aber keinen Einfluss mehr. „Es war ein guter Teamerfolg wir haben gut gespielt. Bei meinen Lacrosse-Tor habe ich nicht viel nachgedacht, der Puck ist eben ideal für mich gesprungen“, lachte Indrasis.

Am Freitag empfangen die Wild Wings die Augsburger Panther. Dann soll auch Schwenningens Stürmerneuzugang Daniel Neumann vom EV Zug mitwirken.

Tore: 1:0 14. Minute Tylor Spink (Tyson Spink), 2:0 17. Tyson Spink, 3:0 20. Tyson Spink (Tylor Spink), 3:1 27. Boychuk (Noebels), 4:1 42. Tyson Spink, 5:1 46. Indrasis, 6:1 53. Trivellato, 6:2 55. Clark.

Strafen: Schwenningen elf, Berlin 25 Minuten.

Schiedsrichter: Andre Schrader (Dorsten) und Marc Iwert (Harsefeld).

Zuschauer: 3164.