Die wichtigsten Termine vom 27. September bis 03. Oktober

Montag, den 27. September 2010

Fußball2. Bundesliga - 6. Spieltag20.15 UhrFortuna Düsseldorf - VfL BochumPferdesportLexington: WMDressur: Mannschaft14.30 UhrGrand Prix, 1. Hälfte/1. Teil20.00 UhrGrand Prix, 1. Hälfte/2. TeilTennisKuala Lumpur: ATP-TurnierBangkok: ATP-TurnierTokio: WTA-TurnierBasketballOstrau/ Brünn : WM, Damen15.30 UhrZwischenrundeVolleyballWM, Männer - 1. RundeGruppe A in Mailand17.00 UhrJapan - Ägypten21.00 UhrItalien - IranGruppe B in Verona17.00 UhrSpanien - Tunesien21.00 UhrKuba - BrasilienGruppe C in Modena17.00 UhrAustralien - Kamerun21.00 UhrPuerto Rico - RusslandGruppe D in Reggio Calabria17.00 UhrMexiko - Venezuela21.00 UhrUSA - ArgentinienGruppe E in Turin17.00 UhrBulgarien - Tschechien21.00 UhrChina - FrankreichGruppe F in Triest17.00 UhrDeutschland - Kanada21.00 UhrSerbien - Polen

Dienstag, den 28. September 2010

FußballChampions LeagueGruppe E20.45 UhrFC Basel - Bayern München20.45 UhrAS Rom - CFR ClujGruppe F18.30 UhrSpartak Moskau - MSK Zilina20.45 UhrFC Chelsea - Olympique MarseilleGruppe G20.45 UhrAJ Auxerre - Real Madrid20.45 UhrAjax Amsterdam - AC MailandGruppe H20.45 UhrPartizan Belgrad - FC Arsenal20.45 UhrSporting Braga - Schachtjor DonezkPferdesportLexington: WMDressur: Mannschaft14.30 UhrGrand Prix, 2. Hälfte/1. Teil20.00 UhrGrand Prix, 2. Hälfte/2. Teil15.00 UhrRening: Einzel - QualifikationTennisBangkok: ATP-TurnierKuala Lumpur: ATP-TurnierTokio: WTA-TurnierHandballBundesliga, Männer - 6. Spieltag19.00 UhrMT Melsungen - THW Kiel20.45 UhrSG Flensburg-Handewitt - Füchse BerlinBasketballOstrau/Brünn: WM, Damen15.30 UhrZwischenrunde17.00 UhrKarlsbad: Runde um Plätze 13-16Euroleague, Herren - Qualifikation - 2. Runde, Hinspiele mit ALBA BerlinEishockeyDEL - 8. Spieltag19.30 UhrHamburg Freezers - ERC Ingolstadt11.00 UhrMünchen: DEB - Pk zu neuen VermarktungsstrategienVolleyballMailand: WM, Männer - Ruhetag

Mittwoch, den 29. September 2010

FußballChampions LeagueGruppe A20.45 UhrInter Mailand - Werder Bremen20.45 UhrTottenham Hotspur - Twente EnschedeGruppe B20.45 UhrFC Schalke 04 - Benfica Lissabon20.45 UhrHapoel Tel Aviv - Olympique LyonGruppe C20.45 UhrFC Valencia - Manchester United20.45 UhrGlasgow Rangers - BursasporGruppe D18.30 UhrRubin Kasan - FC Barcelona20.45 UhrPanathinaikos Athen - FC KopenhagenRadsportMelbourne: WM, Straße02.00 UhrZeitfahren, U-23 (31,8 km)07.00 UhrZeitfahren, Frauen (22,7 km)PferdesportLexington: WM16.00 UhrDressur: Einzel - Grand Prix SpecialTennisBangkok: ATP-TurnierKuala Lumpur: ATP-TurnierTokio: WTA-TurnierHandballBundesliga, Männer - 6. Spieltag20.15 UhrHSV Hamburg - TuS N-Lübbecke20.15 UhrRhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-BurgdorfBasketballOstrau/Brünn: WM, Damen15.30 UhrZwischenrunde17.00 UhrKarlsbad: Spiel um Platz 15Eurocup, Herren - Qualifikation, Hinspiele19.30 UhrSkyliners Frankfurt - Besiktas IstanbulEuroChallenge, Herren - Qualifikation, Hinspiele18.30 UhrETHA Nikosia - Artland DragonsDBBL-Pokal, Damen - 1. Runde19.30 UhrSV Germering - mhplus Ludwigsburg20.00 UhrDJK Bamberg - TS Herzogenaurach20.00 UhrDJK/MJC Trier - TV LangenVolleyballMailand: WM, Männer - Ruhetag

Donnerstag, den 30. September 2010

FußballEuropa LeagueGruppe A21.05 UhrLech Posen - FC Salzburg21.05 UhrManchester City - Juventus TurinGruppe B21.05 UhrAtlético Madrid - Bayer Leverkusen21.05 UhrRosenborg Trondheim - Aris SalonikiGruppe C21.05 UhrKAA Gent - OSC Lille21.05 UhrSporting Lissabon - Levski SofiaGruppe D21.05 UhrFC Villarreal - FC Brügge21.05 UhrPAOK Saloniki - Dinamo ZagrebGruppe E21.05 UhrBATE Borissow - AZ Alkmaar21.05 UhrSheriff Tiraspol - Dynamo KiewGruppe F19.00 UhrZSKA Moskau - Sparta Prag21.05 UhrUS Palermo - FC Lausanne-SportGruppe G19.00 UhrHajduk Split - RSC Anderlecht19.00 UhrZenit St. Petersburg - AEK AthenGruppe H19.00 UhrOdense BK - VfB Stuttgart19.00 UhrYoung Boys Bern - FC GetafeGruppe I19.00 UhrMetalist Charkow - PSV Eindhoven19.00 UhrSampdoria Genua - VSC DebrecenGruppe J19.00 UhrBorussia Dortmund - FC Sevilla19.00 UhrParis St. Germain - Karpati LwiwGruppe K19.00 UhrFC Utrecht - FC Liverpool19.00 UhrSteaua Bukarest - SSC NeapelGruppe L19.00 UhrRapid Wien - Besiktas Istanbul19.00 UhrZSKA Sofia - FC PortoRadsportMelbourne: WM, Straße05.00 UhrZeitfahren, Männer (45,8 km)PferdesportLexington: WM15.00 UhrVielseitigkeit: Einzel/Mannschaft -Dressur, 1. Hälfte19.00 UhrReining: Einzel - FinaleTennisBangkok: ATP-TurnierKuala Lumpur: ATP-TurnierTokio:WTA-TurnierBasketballOstrau/Brünn: WM, Damen - RuhetagDBBL-Pokal, Damen - 1. Runde20.00 UhrKuSG Leimen - USC Heidelberg20.00 UhrTSVE Bielefeld - BG Rotenburg-ScheeßelVolleyballRom/Florenz: WM, Männer17.00 Uhr2. Runde

Freitag, den 1. Oktober 2010

FußballBundesliga - 7. Spieltag20.30 UhrHannover 96 - FC St. Pauli2. Bundesliga - 7. Spieltag18.00 UhrFC Ingolstadt 04 - Karlsruher SC18.00 UhrMSV Duisburg - Rot-Weiß Oberhausen18.00 UhrSC Paderborn - Arminia Bielefeld3. Liga - 11. Spieltag19.00 UhrDynamo Dresden - VfR AalenSkispringenLiberec: Sommer-Grand-PrixEinzel, GroßschanzeRadsportMelbourne: WM, Straße05.00 UhrStraßenrennen, U-23 (159 km)MotorsportRallye-WM - 11. Lauf, Rallye FrankreichPferdesportLexington: WM14.30 UhrVielseitigkeit: Einzel/Mannschaft -Dressur, 2. Hälfte01.00 Uhr(Sa.) Dressur: Grand Prix KürTennisKuala Lumpur: ATP-TurnierBangkok: ATP-TurnierTokio: WTA-TurnierGolfNewport/Wales: Ryder Cup: Europa - USAHandballBundesliga, Männer - 6. Spieltag19.45 UhrHSG Wetzlar - TSG Friesenheim19.45 UhrTV Großwallstadt - DHC RheinlandBundesliga, Frauen - Vorrunde - 4. Spieltag20.00 UhrSG BBM Bietigheim - HC LeipzigBasketballKarlsbad: WM, Damen09.00 UhrRunde um Plätze 9-1213.15 UhrViertelfinaleEuroleague, Herren - Qualifikation - 2. Runde, Rückspiele mit ALBA BerlinBundesliga, Herren - 1. Spieltag19.30 UhrEisbären Bremerhaven - GIANTS DüsseldorfEishockeyDEL - 9. Spieltag19.30 UhrAdler Mannheim - Iserlohn Roosters19.30 UhrDEG Metro Stars - EHC München19.30 UhrEisbären Berlin - Straubing Tigers19.30 UhrGrizzly Adams Wolfsburg - Krefeld Pinguine19.30 UhrHannover Scorpions - Kölner Haie19.30 UhrNürnberg Ice Tigers - ERC IngolstadtVolleyballRom/Florenz: WM, Männer17.00 Uhr2. RundeTischtennisChampions League, HerrenGruppe AHennebont TT - TTC Zugbrücke GrenzauGruppe B20.00 UhrLevallois SC - TTC Fulda-MaberzellGruppe C20.00 UhrRoskilde Btk61 - Liebherr Ochsenhausen

Samstag, den 2. Oktober 2010

FußballBundesliga - 7. Spieltag15.30 UhrBor. Mönchengladbach - VfL Wolfsburg15.30 UhrFSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim15.30 UhrHamburger SV - 1. FC Kaiserslautern15.30 UhrSC Freiburg - 1. FC Köln15.30 Uhr1. FC Nürnberg - FC Schalke 042. Bundesliga - 7. Spieltag13.00 UhrVfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth13.00 UhrVfL Osnabrück - Fortuna Düsseldorf3. Liga - 11. Spieltag14.00 UhrBayern München II - SV Wehen Wiesbaden14.00 UhrCarl Zeiss Jena - Hansa Rostock14.00 UhrEintracht Braunschweig - TuS Koblenz14.00 UhrKickers Offenbach - Werder Bremen II14.00 UhrSV Sandhausen - Jahn Regensburg14.00 UhrVfB Stuttgart II - SV Babelsberg 0314.00 UhrWacker Burghausen - SpVgg Unterhaching14.00 Uhr1. FC Heidenheim - Rot-Weiß Erfurt14.00 Uhr1. FC Saarbrücken - Rot Weiss AhlenRadsportMelbourne: WM, Straße05.00 UhrStraßenrennen, Frauen (127,2 km)MotorsportRallye-WM - 11. Lauf, Rallye FrankreichPferdesportLexington: WM15.00 UhrVielseitigkeit: Einzel/Mannschaft -GeländeprüfungTennisKuala Lumpur: ATP-TurnierBangkok: ATP-TurnierTokio: WTA-TurnierGolfNewport/Wales: Ryder Cup: Europa - USATurnen09.00 UhrMünster: Trampolin - DM (DTB-WM-Qualifikation)HandballChampions League, MännerGruppe A20.15 UhrCelje Pivovarna Lasko - Rhein-Neckar LöwenGruppe B17.25 UhrMKB Veszprem - HSV HamburgGruppe D15.30 UhrSG Flensburg-Handewitt - HCM ConstantaBundesliga, Männer - 6. Spieltag15.00 UhrTBV Lemgo - HSG Ahlen-Hamm19.00 UhrHBW Balingen-Weilstetten - Frisch Auf GöppingenBundesliga, Frauen - Vorrunde - 4. Spieltag16.00 UhrFHC Frankfurt/Oder - HSG Blomberg-Lippe18.00 UhrThüringer HC - Buxtehuder SV19.30 UhrVfL Sindelfingen - DJK/MJC Trier20.00 UhrBayer Leverkusen - SGH RosengartenBasketballKarlsbad: WM, Damen13.15 UhrRunde um Plätze 5-818.30 UhrHalbfinaleBundesliga, Herren - 1. Spieltag17.05 UhrLTi Gießen 46ers - Telekom Baskets Bonn20.00 UhrEWE Bask. Oldenburg - Skyliners Frankfurt20.00 UhrTigers Tübingen - Phoenix HagenBundesliga, Damen - 2. Spieltag19.00 UhrNB Oberhausen - USC Freiburg19.00 UhrSV Halle - ChemCats Chemnitz20.00 UhrBC Marburg - Rhein-Main BasketsVolleyballRom/Florenz: WM, Männer17.00 Uhr2. Runde

Sonntag, den 3. Oktober 2010

FußballBundesliga - 7. Spieltag15.30 UhrVfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt17.30 UhrBayer Leverkusen - Werder Bremen17.30 UhrBorussia Dortmund - Bayern München2. Bundesliga - 7. Spieltag13.30 UhrErzgebirge Aue - FC Augsburg13.30 UhrFSV Frankfurt - Energie Cottbus13.30 UhrTSV 1860 München - 1. FC Union BerlinBundesliga, Frauen - 8. Spieltag11.00 UhrBayern München - SG Essen-Schönebeck11.00 UhrHerforder SV - 1. FC Saarbrücken11.00 Uhr1. FFC Frankfurt - Bayer Leverkusen14.00 UhrHamburger SV - VfL Wolfsburg14.00 UhrSC 07 Bad Neuenahr - FCR Duisburg14.00 UhrTurbine Potsdam - USV JenaSkispringenKlingenthal: Sommer-Grand-PrixEinzel, GroßschanzeRadsportMelbourne: WM, Straße02.00 UhrStraßenrennen, Männer (262,7 km)11.30 UhrMünsterland-Giro (204,7 km)Motorsport05.00 UhrMotegi: Motorrad-WM - Grand Prix von JapanRallye-WM - 11. Lauf, Rallye FrankreichPferdesportLexington: WM19.00 UhrVielseitigkeit: Einzel/Mannschaft - SpringenTennisBangkok: ATP-TurnierKuala Lumpur: ATP-TurnierTokio: WTA-TurnierGolfNewport/Wales: Ryder Cup: Europa - USAHandballChampions League, Männer - Gruppe A16.45 UhrTHW Kiel - FC BarcelonaBundesliga, Männer - 6. Spieltag17.30 UhrVfL Gummersbach - SC MagdeburgBundesliga, Frauen - Vorrunde - 4. Spieltag16.00 UhrFrisch Auf Göppingen - VfL OldenburgBasketballKarlsbad: WM, Damen12.00 UhrSpiel um Platz 714.45 UhrSpiel um Platz 517.30 UhrSpiel um Platz 320.00 UhrFinaleBundesliga, Herren - 1. Spieltag17.00 UhrALBA Berlin - Mitteldeutscher BC17.00 UhrBrose Baskets Bamberg - ratiopharm Ulm17.00 UhrEnBW Ludwigsburg - Artland Dragons17.00 UhrPhantoms Braunschweig - BBC Bayreuth17.00 UhrTBB Trier - BG GöttingenBundesliga, Damen - 2. Spieltag15.00 UhrHerner TC - BBV Leipzig15.00 UhrTSV Wasserburg - BC Wolfenbüttel15.00 UhrTV Saarlouis - HELI Donau-RiesEishockeyDEL - 10. Spieltag14.30 UhrIserlohn Roosters - Hamburg Freezers18.30 UhrAugsburger Panther - Hannover Scorpions18.30 UhrEHC München - Grizzly Adams Wolfsburg18.30 UhrERC Ingolstadt - DEG Metro Stars18.30 UhrKrefeld Pinguine - Eisbären Berlin18.30 UhrStraubing Tigers - Kölner HaieVolleyballRom/Florenz: WM, Männer - Ruhetag