No Covid und Zero Covid: Endlich ein sinnvoller Ausweg aus der Pandemie?

Gerade in der Corona-Krise brauchen Menschen mehr Hilfe. Aber die Pandemie erschwert den Helfern den Alltag. So blickt die Caritas auf ein besonders schwieriges Jahr zurück.

Der Tafelladen musste drei Monate lang schließen, seit der Wiederöffnung dürfen Kunden nur einmal pro Woche kommen. So will die Caritas die nötigen Abstände im Laden und in der Warteschlange davor einhalten. Dabei sind viele Kunden von der Corona-Krise betroffen und haben noch weniger Geld als sonst.