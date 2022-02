Die Werkrealschule St. Konrad stellte sich vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg - Am Dienstag, den 18. Januar informierte die Schulleitung der Grund- und Werkrealschule St. Konrad kommende Fünftklässler und deren Eltern über das Konzept der Werkrealschule am Bildungszentrum.

Nun besteht die Möglichkeit, im Rahmen individueller Führungen, die Schule kennenzulernen und mit der Schulleitung ins Gespräch zu kommen. Termine können über das Sekretariat vereinbart werden (0751/8883100).

Die Werkrealschule St. Konrad ist eine Schule, in welcher das persönliche und wertschätzende Miteinander einen ganz besonderen Stellenwert hat. Sie sieht sich als Schule für Kinder und Jugendliche, deren Stärken im praktisch-handelnden Tun liegen. Die Fachbereiche Technik, Alltagskultur, Ernährung und Soziales sowie Sport und Musik haben deshalb eine zentrale Stellung. Eine eigene Schulfirma, in welcher man erste Einblicke in das wirtschaftliche Handeln erhält, vertreibt die Produkte, die im Technikunterricht entstehen.

Experimenteller Unterricht, bei dem die Schülerinnen und Schüler selbst wichtige Lernerfahrungen machen können, wird auch in den naturwissenschaftlichen Themengebieten praktiziert. Hierfür stehen modern ausgestattete Fachräume zur Verfügung.

Der Marchtaler Plan mit seinen vernetzten Unterrichtseinheiten bietet beste Voraussetzungen, eine umfangreiche und ganzheitliche Vernetzung der Fächer und der Inhalte zu ermöglichen. Die Freiarbeit mit ihren Möglichkeiten der individuellen Betätigung und Förderung, hat dabei ihre herausragende Bedeutung.

Die mit dem BORIS-Siegel ausgezeichnete berufliche Orientierung und Vorbereitung in enger Kooperation mit der Agentur für Arbeit, den Bildungspartnern und den Firmen, Betrieben und Einrichtungen der Region bietet viele Optionen, Berufsfelder und Berufe für sich zu entdecken.

Wir freuen uns sehr, euch und Sie an der Werkrealschule St. Konrad begrüßen zu dürfen!