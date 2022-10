Die Werenwager – eine Zeitreise

Roland Steidle, 1. Vorsitzender des Fördervereins, nimmt die Besucher seines Vortrags in der alten Friedhofskirche St. Peter & Paul am Mittwoch, 12. Oktober, um 19 Uhr mit auf eine heimatgeschichtliche Zeitreise zur Burg Werenwag. Wie der Förderverein schreibt, hat die vormals adelige Familie Werenwag von 1216 bis 1382 dort residiert. Nach dieser Zeit wanderten die Werenwager in die damals aufstrebenden Städte ab. So weist auch der Untertitel des Vortrages: vor Reutlingen zurück über Nusplingen – Werenwag ins Bäratal den Weg des Adelsgeschlechts zurück an die Ursprünge eines der regional und überregional bedeutendsten Adelsgeschlecht. Weiter werden die engen Beziehungen zur Nusplinger Kirche St. Peter und Paul und die höchstwahrscheinliche Abstammung aus dem Bäratal, aber mit anderer Namensbezeichnung, beleuchtet.