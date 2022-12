Die Weihnachtsgeschichte geht viral

Kirchberg TV - Filme über kirchliche Themen

Nicht erst seit der Corona-Pandemie pflegt Pastoralreferent Alexander Krause seinen Youtube-Kanal. Bereits mit 16 Jahren hat er in diesem Bereich seine ersten Erfahrungen gesammelt. Als nun während der Corona-Lockdowns über längere Zeiten Messen ausfielen beziheungsweiuse nur unter erschwerten Bedingungen stattfanden, entschied sich der Pastoralreferent für regelmäßige Filmclips, die er seiner Gemeinde präsentierte. Neben Großproduktionen wie Masar, Golgotha, Exousia und erst kürzlich die Verfilmung der St. Martin-Geschichte, hält Krause seine Gemeinde auch mit Kurz-Clips auf dem Laufenden. Seien es Interviews mit dem Kollegen Pfarrer Carsten Wagner, Interpretationen von Bibelstellen oder aktuelle Themen der Kirche generell. So macht er keinen Halt vor problematischen Themen und regt die Gemeinde niederschwellig zum Diskurs an. „Das Internet ist eine Lebenswelt, in der wir mit unserer Botschaft vorkommen müssen“, betont Krause. Die Kirche müsse zu den Menschen gehen. „Zwar ersetzt die digitale Kommunikation nicht den persönlichen Kontakt, sie ist aber eine gute Ergänzung.“

Zu sehen ist der Film auf dem Yiutube-Kanal von Kirchberg TV, aber auch im realen Leben: Am Heiligabend ab 17 Uhr dürfen die Engel die Weihnachtsgeschichte in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Seitingen-Oberflacht aufführen.

Hier gehts zum Youtube-Kanal:

https://www.youtube.com/@kirchbergtv1309/featured