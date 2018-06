Die Wege trennen sich

Für den FC Wangen ist wieder einmal die Suche nach einem neuen Trainer seiner Verbandsligamannschaft angesagt, der dritten innerhalb von zwei Spielzeiten.

Was hinter den Kulissen seit Tagen für reichlich Diskussionsstoff sorgte, ist seit Dienstag öffentlich. Wie FC-Geschäftsführer Clemens Riedesser der Schwäbischen Zeitung bestätigte, trennen sich zum Saisonende die Wege von Chefcoach Gerhard Schmitz und dem wohl bekanntesten Fußballclub aus dem württembergischen Allgäu – „in gegenseitigem Einvernehmen“, wie es diplomatisch formuliert in solch’ heiklen Fällen heißt.

Der Wendepunkt

Der Wendepunkt der doch überraschenden Trennung basiert im Wesentlichen auf zwei zeitnahen Ereignissen. Erstens: einem so genannten Sondierungsgespräch am 8. April, kurz nach dem 1:0-Triumph bei Spitzenreiter VfR Aalen II. Zweitens (und entscheidend): „Auf Grund des für mich enttäuschend verlaufenen Gesprächs“ – mit den Präsidiumsmitgliedern Biedenkapp und Schneider –, teilte Gerhard Schmitz daraufhin zwei Tage später der Mannschaft seinen Abschied zum Saisonende mit.

„Von da an war klar, dass es für beide Seiten kein Zurück mehr gibt“, bedauert Hubert Schneider „Ich muss ehrlich gestehen, dass ich aus allen Wolken gefallen bin, da ich Gerhard Schmitz sehr schätze“, schilderte Klaus Biedenkapp am Dienstag seine weiterhin äußerst gespaltene Gemütslage.

Ein impulsiver Trainer

Im Sondierungsgespräch ging es schlichtweg darum, das Gestern, das Heute und das Morgen sachlich in Augenschein zu nehmen. Wobei auch zur Sprache kam, dass Schmitz sich nach Möglichkeit fortbilden soll. Überdies, so wurde auf gut Schwäbisch gebruddelt, reagiere er bei Fußballspielen oftmals ausgesprochen impulsiv. „Außerdem wollten wir ihm Zeit geben, erstmal mit seiner Familie zu sprechen. Vielleicht hat er in der Tat erwartet, dass es nach dem Aalen-Spiel bereits um die Vertragsverlängerung geht“, rätselt Biedenkapp.

„War sehr angespannt“

Der FC-Coach, einst auch in der legendären Wangener Oberliga-Mannschaft als Spieler präsent: „Ich war privat mit Hausbau und auch beruflich sehr angespannt. Da hat sich nun mal keine Zeit finden lassen, um Trainerscheine zu machen.“ Dennoch habe er für den FC Wangen alles in die Waagschale geworfen, was er zu bieten habe. „Ich bin eben so, wie ich bin. Deshalb hat mir in diesem Gespräch die Rückendeckung schon arg gefehlt.“

Seit „Schmitz-Entdecker“ Herbert Breher aus privaten Gründen den „schleichenden“ Rückzug aus dem operativen Geschäft vollzog, die wertvolle Bindegliedsfunktion als Sportlicher Leiter somit aufgeben musste, fühlt sich der FC-Coach ohnehin „allzu oft auf mich allein gestellt“.

Zu spät miteinander gesprochen?

Was Schmitz zudem kritisiert, „warum man mit mir nicht schon im Januar oder Februar gesprochen hat? Im April geschieht so etwas aus meiner Sicht viel zu spät.“ Klaus Biedenkapps sachlicher Konter: „Zur Winterpause war beim Blick auf die Tabelle ja noch gar nicht so klar, wohin der Weg uns führt. Schon deshalb haben wir uns etwas Zeit gelassen, um mit dem Coach das fällige Gespräch zu suchen.“ Und: „Er hätte auch mal auf uns zukommen können.“ Die Präsidiumstüren seien fast immer offen gestanden.

Nach eineinhalb Jahren geht die Ära Schmitz nun zu Ende, in denen der 47-Jährige Grünkrauter die Wangener Verbandsliga-Kicker vom Abgrund weggezogen und sie auf grundsolidem Terrain platziert hat mit in dieser Zeit stolzen 68 Punkten.

Versöhnungsgespräch

„Es steht außer Frage, dass nur ,Gere’ Schmitz in der Lage war, uns vor dem Absturz zu retten. Deshalb wird er bis zum Saisonende unser Trainer bleiben“, reicht Klaus Biedenkapp versöhnlich die Hand, Versöhnungsgespräch inklusive.

Das schnelllebige Fußballgeschäft freilich fordert Vehemenz, auch bei den Amateuren. In einer Präsidiumssitzung am Donnerstag sollen bereits die Weichen für einen Nachfolger gestellt werden. Geschäftsführer Clemens Riedesser. „Dabei muss für die Mannschaft klar sein, dass der Trainer erst noch gebacken werden muss, der bei allen Spielern Zuspruch findet.“ Ein schöneres Schlusswort gibt’s wohl kaum. (uc)