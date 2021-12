Wanderausstellung Albert Schweitzer macht Station in Wasserburg

Rechtzeitig zum Wintereinbruch hat die Wanderausstellung „Albert Schweitzer – grenzenlose Menschlichkeit im Denken und Handeln“ im Küchenstudio von Ute und Joachim Rechtsteiner in Wasserburg eine erste warme und trockene Bleibe gefunden. Mit einer Lauflänge von elf Metern zeigen laut Pressemitteilung 15 DIN-A2-Tafeln hinter Glas das Leben und Wirken von Albert Schweitzer in Wort und Bild. Diese Ausstellung, die 2013 zum 100. Gründungsjubiläum des berühmten Lambarene-Spitals in Gabun/Afrika auf den Weg gebracht wurde, hat Uta Mayer anlässlich ihrer Kunstausstellung für Albert Schweitzer am letzten Oktoberwochenende dieses Jahres aus Frankfurt nach Wasserburg gebracht. Die Künstlerin freut sich nun, dass sie mit der Firma Rechtsteiner in Hege einen ersten perfekten Ort gefunden hat, um die Ausstellung bei Wind und Wetter der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ohne den Betriebsablauf zu stören, können sich interessierte Besucher bis Ende Januar über das Leben und Wirken des Friedensnobelpreisträgers informieren. Albert Schweitzers Bedeutung als Theologe, Urwaldarzt, Musikwissenschaftler und Organist, als Philosoph und Begründer einer universellen Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“ kann in Ruhe und ohne Gedränge erfahren werden. Ebenso wird deutlich, welche Bedeutung er als Mahner für den Frieden im Kampf gegen den Atomkrieg bereits im vorigen Jahrhundert hatte. Einige Exponate der Künstlerin zeigen die Denkweise des Mannes, der 1954 die Lindauer Nobelpreisträgertagung bereicherte.