„Die Wallensteins“: Noch eine ZDF-Samstagskrimireihe

Berlin (dpa) - Für Krimis ist im deutschen Fernsehen immer Platz: Das ZDF hat jetzt in Berlin und Dresden mit den Dreharbeiten der neuen Samstagabendreihe „Die Wallensteins“ begonnen, wie der Mainzer Sender am Dienstag mitteilte.

Anja Kling (44) und Lisa Tomaschewsky, Jahrgang 1988, spielen dabei Mutter und Tochter, die in einem gemeinsamen Ermittlerteam arbeiten. Carlo Rola führt Regie, das Drehbuch schrieben Christoph Silber und Thorsten Wettke. Produziert wird der Samstagskrimi von der Berliner Firma Ziegler Film. Das ZDF startete in diesem Jahr nach dem Ende von „Rosa Roth“ und „Stubbe - Von Fall zu Fall“ mit „Helen Dorn“, „Kommissarin Heller“ und „München Mord“ bereits drei neue Reihen, die zwischen etwas mehr als sechs und acht Millionen Zuschauer anlockten. Am 3. Mai steht die Premiere von „Friesland“ mit Florian Lukas und Sophie Dal an.

Pressemitteilung