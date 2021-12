Die Volleyballer machen es vor: Sport geht auch mit Corona

Die Volleyballer trauen sich etwas: der Volleyball-Landesverband Württemberg hat sich gemeinsam mit dem Nordbadischen und Südbadischen Volleyball-Verband dazu entschieden, den Spielbetrieb weiter fortzusetzen. Richtig so! Einerseits begründen die Verbände ihr Vorgehen, was die Fortführung des Spielbetriebs plausibel erscheinen lässt, andererseits setzen sie damit auch ein klares Zeichen: wir können uns doch ob der Corona-Pandemie nicht schon wieder den ganzen Winter über einschließen – und vor allem: den Spielbetrieb ruhen lassen. 2G plus lautet die Regel, nach der doch geklärt ist, was erlaubt ist und was nicht. Wenn sich die Vereine strikt an die Regeln halten, dann scheint ein geregelter Ablauf durchaus möglich, die Volleyballer werden den anderen Sportverbänden hier vielleicht den Weg aufzeigen.

Ligaabbrüche würden dem Amateursport schaden

Es darf nicht wieder zu Ligaabbrüchen kommen, zu Quotientenregelungen oder etwaiger Play-off-Modelle. Das schickt den Amateursport, der ohnehin schon mit zwei blauen Augen daherkommt, gänzlich auf die Bretter. Dazu kommt, dass die Verantwortlichen den Vereinen genügend Spielraum einräumen, diesen nicht etwa die Pistole auf die Brust setzen. Sollte also eine Mannschaft wegen des Virus personell gebeutelt sein, besteht stets die Möglichkeit einer (rechtzeitigen) Absage.

Schon der Versuch ist ein positives Signal

Das wird in einer Volleyball-Mannschaft vermutlich häufiger vorkommen als bei einer Fußball-Mannschaft. Hier geht es aber darum, dass die Volleyball-Verbände es versuchen – und sich nicht etwa in ihr Schneckenhaus zurückziehen und abwarten, was Bundes- und/oder Landesregierung künftig wieder entscheiden werden. Und genau das ist der richtige Ansatz: sich der Situation annehmen, resilient sein. Bleibt zu hoffen, dass dieser Vorstoß auf andere Sportarten abfärbt, vielleicht sogar zu einer Blaupause werden kann.