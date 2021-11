Leiterin macht klar: „Verunsicherung im Seniorenheim ist groß“

Niemand wolle das Virus ins Haus tragen, sagt Bettina Michelis, Leiterin des Seniorenzentrums Laupheim, mit Blick auf die aktuellen Entwicklngen. Inzwischen gilt im Landkreis Biberach und in ganz Baden-Württenberg die Corona-Alarmstufe. Wegen der stark steigenden Zahlen haben sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha laut Deutscher Presseagentur kürzlich für eine Impfpflicht in Pflegeberufen ausgesprochen. Wie es mit den Boosterimpfungen im Seniorenzentrum vorangeht, was Bettina Michelis Sorgen bereitet und und welche Maßnahmen das Seniorenzentrum schon frühzeitig eingeführt hat, erzählt sie im Gespräch mit „Schwäbische Zeitung“-Volontär Philip Hertle.

SZ: Frau Michelis, wie ist im Moment die Stimmung im Seniorenzentrum?

Michelis: Die Verunsicherung ist natürlich groß, weil keiner unserer Mitarbeitenden das Coronavirus ins Haus tragen möchte. Wir haben es geschafft, seit über anderthalb Jahren coronafrei zu bleiben, und möchten das auch im kommenden Winter so durchziehen. Es herrscht aber schon eine gewisse Anspannung bei allen Beteiligten.

Das ist nachvollziehbar. Haben Sie, was die aktuellen Entwicklungen angeht, bereits Vorkehrungen getroffen?

Wir haben alle wohnbereichsübergreifenden Veranstaltungen abgesagt, um unsere Bewohner zu schützen, falls irgendjemand infiziert wäre. Außerdem testen wir unsere Bewohner regelmäßig. Unsere Mitarbeitenden testen sich zudem arbeitstäglich zu Hause, noch vor Dienstantritt unabhängig vom Immunisierungsstatus. Falls dann wirklich ein Test positiv ausfallen sollte, sind die Mitarbeitenden noch gar nicht hier im Haus, sondern gehen direkt von daheim aus zum Arzt.

Bettina Michelis, Leiterin des Seniorenzentrums Laupheim (Foto: privat)

Wir haben mit den regelmäßigen Tests nie aufgehört, weil wir wissen: Auch ein Geimpfter kann das Virus in sich tragen und bemerkt es vielleicht nicht. Das möchte natürlich keiner von uns verantworten. Ich blicke trotzdem mit etwas Sorge in Richtung Winter, denn wenn diese Delta-Variante wirklich einmal im Haus ist, verbreitet sie sich rasend schnell.

Befürchten einige Bewohner angesichts der steigenden Zahlen, sagen wir mal, wieder von der Außenwelt isoliert zu werden?

Natürlich haben die Bewohner Angst, dass wir das Haus schließen müssen. Das könnte aber nur im Falle einer Corona-Infektion vom Gesundheitsamt angeordnet werden. Ich glaube nicht, dass eine komplette Schließung als Vorsichtsmaßnahme möglich ist. Damit würden wir unsere Bewohner ihrer Grundrechte berauben.

Ein Besuchsverbot steht also nicht im Raum. An welche Regelungen müssen sich Besucher konkret halten?

Wir haben unsere Besucher und Dienstleiter immer gebeten, sich unabhängig vom Immunisierungsstatus testen zu lassen. Dazu kommt mit der Alarmstufe, dass immer im gesamten Haus eine FFP2-Maske getragen werden muss. Diese darf auch in den Bewohnerzimmern nicht mehr abgenommen werden.

Was die Politik jetzt fordert, machen wir schon das ganze Jahr. Dazu gibt es bei uns ein tägliches, kostenloses Schnelltestangebot für die Besucher. Ich habe immer gesagt: Leute testen, testen, testen.

Neben regelmäßigen Tests ist es auch eine Frage der Impfung, um der Pandemie Herr zu werden. Wie ist dort der aktuelle Stand?

Was die Impfungen angeht, sind wir sehr gut aufgestellt. Etwa 85 Prozent der Mitarbeitenden sind geimpft und auch bei den Bewohnern liegen wir bei über 90 Prozent. Von den Bewohnern ist auch schon weit über die Hälfte geboostert und es werden täglich mehr. Unser Personal erhält die Boosterimpfung bei den Hausärzten. Da muss ich sagen: Die Hausärzte tun für unsere Bewohner und Mitarbeiter wirklich alles. Das funktioniert super – auch mit unserem Betriebsarzt, der immer wieder für Boosterimpfungen ins Haus kommt.