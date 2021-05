Die unendliche Heizperiode

Zu den beliebtesten literarischen Genres der Kleinbürgerlichkeit zählt die Heizkostenabrechnung. Kaum ein Text, kaum ein Stück Papier, das aufmerksamer studiert, gewendet, noch mal gelesen, noch mal examiniert, wieder gelesen und nicht selten mit spitzem Bleistift kommentiert wird. Etwa dann, wenn des Vermieters Rechenkünste versagt haben, weil er für die Dachkammer den Wärmebedarf eines mittleren Hallenbades veranschlagt.

Beim Gedanken an die kommenden Heizkostenabrechnungen geraten aber auch so viele Mieter ins Schwitzen. Denn 2021 schickt sich an, als das Jahr der unendlichen Heizperiode in die Statistik des Amtes für Bundeszentralheizangelegenheiten einzugehen. Wenn Ende Mai noch geheizt werden muss, ist das eine meteorologische Bankrotterklärung. Oder die soziale Kälte hat derart zugenommen, dass man mit dem Hochdrehen all dessen, was auch nur entfernt nach Heizung aussieht, die Zwischenmenschlichkeit wieder auf Temperatur bringen möchte.

Damit eine handelsübliche Heizung selbst dann noch effizient bleibt, wenn bis in den August hinein geheizt werden muss, sind einige Parameter aus dem Heizungsbau wichtig. Führende Experten haben dafür eine Reihe ebenso schöner wie Ehrfurcht einflößender Begriffe geprägt, etwa „Wärmedurchgangskoeffizient“. Oder „Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl“. Ganz zu schweigen vom lyrischen „Schmiernippel“, gefolgt von der „biferralen Verbundheizfläche“. So schön all diese Worte auch sein mögen, so können sie eines doch niemals ersetzen: den Sommer. (nyf)