Die U23 des FV Ravensburg ist an der Tabellenspitze dran

Es hat zwar bis zum Ende der ersten Halbzeit gedauert, bis die U23 des FV Ravensburg in der Fußball-Landesliga gegen den SV Dettingen eine Lücke fanden. Der 3:0-Sieg der Ravensburger war aber hochverdient. Es hatte sich bereits vor dem Spiel abgezeichnet: Weil das Oberligateam des FV viele Ausfälle zu verzeichnen hat, stand U23-Trainer Fabian Hummel nur ein verhältnismäßig kleiner Kader zur Verfügung. Inklusive Emir-Halis Karaismaloglu aus der U19 hatte Hummel einen Torwart und drei Feldspieler auf der Bank. Er sollte alle brauchen.

Was Ravensburgs Trainer in der Startelf aufzubieten hatte, war aber keineswegs eine Rumpftruppe. Während Dettingen auf dem Kunstrasen des TSB vor allem aufs Verteidigen und schnelles Umschaltspiel aus war, übernahm der FV von Beginn an die Initiative. Moritz Hartmann hatte früh den Brustlöser auf dem Fuß: Ein 20-Meter-Knaller des Mittelfeldmanns knallte in der vierten Minute an die Latte. Ansonsten taten sich Kapitän Samuel Walter und seine Mannschaftskollegen in Halbzeit eins aber schwer, in der gut organisierten Defensive des Gegners eine Lücke zu finden.

In der 17. Minute hatten die Ravensburger eine Schrecksekunde zu überstehen: Dettingens Innenverteidiger Tobias Walker tauchte frei vor FV-Torwart Daniel Geiselhart auf. Geiselhart hatte die Hände gerade noch am Ball – aber Walker knallte mit dem Knie an den Kopf des Keepers. Geiselhart machte noch einige Zeit weiter, musste aber in der 26. Minute gegen Alexander Koppers ausgewechselt und mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der FV brachte noch eine gefährliche Situation zustande, als Luis Halder von rechts flankte, Luca Leger im Zentrum aber vorbei köpfte. Als sich so mancher schon Richtung Pausenpfiff orientierte, brachten die Ravensburger doch noch einen Ball aufs Tor: Kopfball-Fachmann Tim Kibler verwertete einen flach von links hereingetretenen Eckball mit dem Fuß. Ein guter Zeitpunkt für das 1:0. Mindestens genauso gut war der Zeitpunkt für das 2:0 – das fiel nämlich kurz nach Wiederanpfiff: Wieder eine Flanke von Halder, im Zentrum setzte Robin Hettel einen schulbuchmäßigen Kopfball unhaltbar für Dettingens Torwart Julian Schütz in die Maschen. Hettel war es auch, der in der 54. Minute nach einer feinen Einzelaktion auf Hartmann zurücklegte – 3:0.

„Als die Kraft noch da war, hat Dettingen die Räume gut zugemacht – da war es nicht einfach, eine Lücke zu finden“, meinte Hummel. „Spätestens mit dem 2:0 war die Partie aber entschieden.“ Ravensburgs Trainer war absolut zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft bis zum 3:0, tadelte sein Team aber für zu viel Hacke-Spitze in der letzten halben Stunde. „Schade, dass wir nach dem dritten Tor das Fußballspielen eingestellt haben.“

Fakt ist aber, dass der FV nach dem klaren Sieg gegen Dettingen dran ist an der Tabellenspitze: Der Rückstand auf Platz eins beträgt nur noch vier Punkte.