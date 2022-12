Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Tuttlingen

Bergfest im Advent: noch zwei Wochen bis Weihnachten! Alle Geschenke schon gekauft, alle Plätzchen gebacken? Oder schon wieder aufgegessen? Wer dieses Wochenende nicht nur zuhause seine Weihnachtsvorbereitungen treffen will, für den haben wir ein paar Ausgehtipps gesammelt.

Weihnachtsmarkt in Trossingen

Wann: Freitag, 9. Dezember, 16 bis 22 Uhr

Wo: Schultheiß-Koch-Platz, Trossingen

Eintritt: kostenlos

Noch ist bequem Zeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und die gibt’s garantiert auf dem Trossinger Weihnachtsmarkt zu finden. Kulinaria, Geschenkartikel und Selbstgemachtes warten auf die Besucher. Zudem beteiligen sich viele Geschäfte mit Sonderaktionen,iIm Rathaus können Artikel wie Bilder, Postkarten und Souvenirs der Stadt Trossingen und des Deutschen Harmonikamuseums erworben werden. Musikalisches darf auch nicht fehlen: Die Stadtmusik Trossingen wird am Freitag auf dem Weihnachtsmarkt spielen.

Singen vor der Tuttlinger Stadtkirche

Wann: Freitag, 9. Dezember, 18 Uhr

Wo: Stadtkirche, Tuttlingen

Eintritt: kostenlos

Na, wie geht sie nochmal, die zweite Strophe von „Stille Nacht?“ Hätten Sie es gewusst? Dann sind sie am Freitagabend vor der Tuttlinger Stadtkirche genau richtig. Das Städtische Blasorchester und Viva la musica sowie die Kirchengemeinden gestalten ab 18 Uhr ein offenes Weihnachtssingen mit dem Thema „Hirtenfeuer“. Kurz noch die Stimmbänder aufwärmen, vorsichtshalber die Texte der Klassiker nachschlagen und los geht’s!

Musikverein Gosheim spielt auf

Wann: Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Wo: Jurahalle Gosheim

Eintritt: 8 Euro

Ein richtiges Konzert gehört für jede Musikkapelle vor Weihnachten dazu – und was der Gosheimer Musikverein alles drauf hat, gibt es am Samstag zu hören. Die Jugendkapelle wird ebenfalls zeigen, was sie kann. Geübt wurde unter anderem im November bei einem intensiven Probenwochenende.

Der Wurmlinger Mann fürs Holz

Wann: Samstag, 10. Dezember und Sonntag, 11. Dezember, jeweils ab 16 Uhr

Wo: Schlehenweg 10, Wurmlingen

Eintritt: kostenlos

„Ein bisschen Kunst muss sein“ ist die Devise von Hobby- Holzbildhauer Günter Liebermann aus Wurmlingen. Daher präsentiert er an diesem Wochenende „Libbys Holzsterne“ unterm Zeltdach im Garten vor seinem Haus. Dabei bietet er auch die Gelegenheit, individuelle Weihnachtsgeschenke aus heimischen Hölzern zu kaufen. Zumal seine Objekte nahezu immer Unikate sind. Schon im vergangenen Jahr gab es eine Art Prolog dazu auf Sparflamme, dieses Jahr geht Liebermann in die Vollen und verarbeitete selbst kapitale Abschnitte eines Mammutbaumes zu dekorativen Sternen.

Fridinger lassen den Advent klingen

Wann: Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr

Wo: St.-Martinus-Kirche, Fridingen

Eintritt: kostenlos

Dritter Advent, das heißt für die Stadtkapelle Fridingen nach zwei Jahren Pause: Kirchenkonzert! Einige Wochen harter Probenarbeit hat die Kapelle hinter sich, nun lässt sie besinnliche Klängen zur Adventszeit in der Kirche ertönen. Das Programm von Dirigent Heiko Klaiber, ist vielseitig und facettenreich. Choräle, Overtüren, moderne und auch altbekannte Lieder zur Weihnachtszeit sind dabei. Im Anschluss an das Kirchenkonzert lädt die Stadtkapelle noch zum Verweilen vor der Kirche ein.