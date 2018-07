„Die ticken anders“

Von Julia Arno

Tuttlingen - Beim Betreten des Reiterhofs Tuttlingen liegt sofort der unverwechselbare Geruch der Pferde in der Luft. Einige von ihnen fressen das Heu in ihren Boxen, andere strecken interessiert ihre Köpfe durch die Gitterstäbe. Brav lassen sie sich über ihre weichen Nüstern streicheln. Nur bei einem Pferd schreckt ein Schild mit der Aufschrift „Vorsicht bissig“ ab. Marianne Hintz, Reitlehrerin am Hof, weist gerade einer neuen Schülerin ihr Pferd zu, bevor sie, an der Sattelkammer vorbei, in das Vereinsheim geht. Dort erzählt sie von ihrem Leben als Quereinsteigerin und dem Leben zwischen Arbeit und Hof.

„Ich weiß jetzt schon, was er in fünf Minuten macht“, sagt Marianne Hintz, und ein breites Lächeln huscht über ihr Gesicht. Nach 20 Jahren kennen sie sich in- und auswendig und vertrauen sich blind: „Jarno“ und Marianne. Sie, eine gelernte Fremdsprachenkorrespondentin und passionierte Reiterin. Er, ein 20-jähriger Horländer, der zu den wenigen Pferden gehört, die Kinder und Jugendliche auf sich turnen lassen.

Die Reithalle Tuttlingen ist Marianne Hintz‘ zweites zu Hause. Jeden Tag verbringt sie mehrere Stunden auf dem Hof. Zusammen mit drei Kolleginnen organisiert sie den Ablauf und gibt zwei Mal pro Woche Voltigier-, Dressur-, Spring- und Reitunterricht. Vor allem das Voltigieren ist ihre große Leidenschaft, nicht zuletzt, weil ihr Pferd das einzige auf dem Hof ist, das sich dafür eignet.

In diesem Jahr feiert Hintz ihr 20-jähriges Jubiläum als Voltigierlehrerin. Das Erstaunliche an der Geschichte: Sie selbst kann nicht voltigieren. 1991 hörten ihre Vorgängerinnen von heute auf morgen auf. Für den damaligen Vorstand schien nur sie als Nachfolgerin in Frage zu kommen. „Plötzlich sollte ich Kindern das Voltigieren beibringen, dabei hatte ich davon keine Ahnung. Also ging ich auf Lehrgänge.“ Als Quereinsteigerin besuchte sie zahlreiche Kurse und eignete sich das nötige Wissen an. Zu diesem Zeitpunkt ritt sie selbst schon 36 Jahre, die Liebe zum Pferd und zum Sport war also vorhanden. Aber: „Das Voltigieren ist nochmal was ganz anderes.“ Während sie von den Tücken und Eigenheiten dieses Sports berichtet, ist ihre Euphorie deutlich zu spüren. Das Funkeln in ihren Augen lässt jeden Gedanken, dass ihr Amt eine auferlegte Last sein könnte, verschwinden.

Zurzeit unterrichtet sie 14 Fortgeschrittene und elf Anfänger. Besonders fasziniert ist Marianne Hintz von ihrer jüngsten Schülerin: „ Die Kleine ist vier oder fünf Jahre alt. Wenn ich was erklär, sitzt sie im Sand und spielt. Wenn ich sie frag, was ich gesagt hab, wiederholt sie es Wort für Wort. Die hat Talent.“ Marianne ist es wichtig, dass die Kinder erst alle Übungen perfekt auf dem Holzpferd machen, bevor sie auf „Jarno“ sitzen dürfen.

Angesprochen auf die Zukunft, wird Mariannes Blick ernst. „Jarno“ ist mit 20 Jahren nicht mehr der Jüngste. Gerade jetzt, wo sie so eine starke Truppe hat, droht das Pferd auszufallen. Ein neues Pferd zu finden, ist schwierig. Vor allem, wenn die finanziellen Mittel fehlen. Zwar nehmen die Tuttlinger an keinen Wettkämpfen teil, trotzdem möchte keiner sein Hobby aufgeben. Die nächste Möglichkeit zu voltigieren, ist Zollhaus, für die Jugendlichen zu weit.