Die Tanzschule No. 10 Friedrichshafen-Überlingen wurde mit dem

Die Tanzschule No. 10 Friedrichshafen-Überlingen hat den Lea-Mittelstandspreis (Leistung – Engagement – Anerkennung) für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg erhalten.

Im Juli ist die Lea-Urkunde für herausragendes gesellschaftliches Engagement laut Mitteilung der Tanzschule im Neuen Schloss in Stuttgart verliehen worden. Die Verleihung fand dieses Jahr Online statt.

Für das Team der Einrichtung seien „Corporate Social Responsibility“-Projekte selbstverständlich. Zum Beispiel in dem es eng mit der Diakonie Pfingstweid Tettnang /Überlingen, der Lebenshilfe Friedrichshafen/ Bodenseekreis/Ravensburg , der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, den Zieglerischen und der Senioren Residenz Meersburg zusammenarbeite.

Die Tanzschule habe die Auszeichnung beispielsweise für ihre speziellen Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, um das Miteinander über Altersgrenzen sowie soziale Grenzen hinweg zu fördern.

In diesem Jahr habe sie trotz Corona eine Aktion gegen Gewalt an Kindern und Frauen (One Billion Rising) organisiert. Sowie virtuellen Rollatortanz über einen Livestream gegeben, dies diente der Förderung der Beweglichkeit und Vorbeugung gegen Altersdemenz. Außerdem wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Friedrichshafen das Projekt „Demokratie tanzt“ durchgeführt.