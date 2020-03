„Die Tabelle lügt am Ende nicht“

Villingen-Schwenningen - Die Wild Wings beendeten die DEL-Saison auf dem letzten Platz. Die Erwartungen waren hoch, es blieb aber nur die Rote Laterne. Unser Mitarbeiter Heinz Wittmann sprach mit Trainer Niklas Sundblad.

Herr Sundblad ,wie lautet ihr Saisonfazit?

Wir haben unser Saisonziel die Play-offs verfehlt.

Woran hat es gefehlt?

An vielem. Wenn du Letzter wirst kannst du nicht sagen, das oder das war Schuld. Die Tabelle lügt am Ende ja nicht. Wenn dir 27 Punkte auf Platz zehn fehlen, dann waren es nicht nur einzelne Dinge woran es gescheitert ist. Ich möchte mich aber gar nicht mehr so sehr mit der Vergangenheit beschäftigen, viel lieber in die Zukunft schauen. Außer, dass ich sagen muss, dass die Mannschaft bis zuletzt 100 Prozent Einsatz und Kampfgeist gezeigt hat – und das ist erfreulich. Gerade die jungen Spieler haben mir da große Freude gemacht.

Okay, dann kommen wir eben gleich zur Zukunft. Es gibt nun einen großen Umbruch. Vom jetzigen Kader haben, wie der Klub bekannt gab, nur noch Kyle Sonnenburg und Mike Blunden eine Chance auf eine Vertragsverlängerung...

Ja, aber da gibt es keine Eile. Da werden wir uns sicher ein paar Wochen Zeit lassen.

Werden auch etliche Zweiflaggenspieler, beziehungsweise Deutschkanadier, neu zum Team kommen?

Warum nicht? Wir versuchen die bestmögliche Mannschaft zusammenzustellen.

Hätte Mirko Sacher, der in dieser Saison immerhin von Bundestrainer Toni Söderholm zum Deutschland-Cup eingeladen wurde, nicht auch eine weitere Chance in Schwenningen verdient gehabt?

Wir suchen nach einem anderen Typ von Verteidiger. Mirko ist ein guter Schlittschuhläufer, der auch Überzahl spielen kann. Vielleicht tut ihm ein Wechsel zu einem anderen Klub auch mal gut.

Schwenningen wird nach dem Umbau der Helios-Arena zur kommenden Saison als einziger Klub in der DEL eine schmale Eisfläche so wie in der NHL haben. Richten sie auch die Kaderplanung danach?

Zunächst einmal freue ich mich, dass wir das NHL-Spielfeld bekommen. Ich habe selbst in Nordamerika gespielt. Das Spiel wird dadurch schneller, und es gibt mehr Bodychecks. Ja, wir brauchen schnelle Leute, die auch körperlich robust sind.

Wie viele Spieler aus ihrem Heimatland Schweden werden sie holen?

Ich kenne die schwedische Liga recht gut. Es gibt viele gute Spieler dort. Eigentlich wollte ich aber in ganz Europa jetzt Play-offs anschauen. Aber durch das Corona-Virus ist natürlich alles in Frage gestellt. Es ist auch fraglich, ob die Weltmeisterschaft in der Schweiz stattfinden wird. Das ist alles sehr schade. Beim Scouting ist es immer am besten, den Spieler vor Ort zu beobachten. Wenn dies nicht möglich sein wird, muss man eben auf Videos zurückgreifen. Und da gibt es mittlerweile schon eine große Auswahl. Alles ist viel einfacher als noch vor wenigen Jahren. Also falls ich nicht zu den Spielen kann, werde ich viele, viele Videos anschauen. Christof Kreutzer kennt sich in der DEL2 bestens aus. Er hat die Spieler die dort sind ja vielfach in Aktion gesehen und einen sehr guten Überblick.

Stürmer Travis Turnbull wurde mit ihnen als Trainer 2014 in Ingolstadt deutscher Meister. Der Deutschkanadier, der jetzt für Straubing aufläuft, spielte auch schon unter Kreutzer in Düsseldorf. Wäre er nicht auch etwas für Schwenningen?

Dazu sage ich nichts.

Wer ist der bessere Torwart Dustin Strahlmeier oder Joacim Eriksson?

Kein Kommentar.

Sie haben vor Wochen erklärt, dass die Spielerverträge für die kommende Saison nicht in Stein gemeißelt sind. Gibt es Bestrebungen etwa den Kontrakt von Verteidiger Dylan Yeo aufzulösen?

Kein Kommentar.

Der neue Sportliche Leiter der Wild Wings, Christof Kreutzer, und auch Sie haben als Ziel für die neue Saison unisono die Play-offs ausgegeben. Treibt man damit die Erwartungen nicht unnötig nach oben? Man könnte sich doch im Vorneherein mit dem Klassenerhalt zufrieden geben, wenn ihr dann die Pre-Play-offs schafft, um so schöner...

Nein, es muss einfach unser Anspruch sein, Play-offs spielen zu wollen.

Aber in dieser Saison haben 27 Punkte zu Platz zehn gefehlt...

Die sind auch mal ganz schnell aufgeholt. Da muss man nur sehen wo die Augsburger die Zehnter wurden eine Saison zuvor noch waren, nämlich auf Rang drei. Die ist leicht viel Bewegung drin. Vielleicht nicht ganz oben in der Tabelle wo München oder Mannheim stehen werden, darunter aber schon.

Wie schließen sie sich mit Kreutzer zusammen?

Wir werden uns öfters treffen, aber wir sind nicht unter Zeitdruck die Mannschaft zu bauen.

Wann wird wieder trainiert?

Ab dem 13. April beginnen wir mit den Spielern die da sind mit dem Trockentraining.

Schwenningen hat auf Bahn zwei erstmals das ganze Jahr Eis, geht es dann auch im Sommer aufs Eis?

Ja es ist geplant, ab dem 13. April zweimal in der Woche auf dem Eis zu trainieren.

Wie gefällt es ihnen in Villingen-Schwenningen?

Die Landschaft ist herrlich und die frische Luft ist zum Genießen.