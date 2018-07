Die Tür zur Vesperkirche steht ab heute allen offen

Mit einem Gottesdienst ist gestern Abend in der evangelischen Stadtkirche in Weingarten die Vesperkirche eröffnet worden. In ihrer Predigt über Menschlichkeit und die Tugenden, die vielen Menschen in der schnelllebigen materiellen Zeit abhanden gekommen seien, führte Pfarrerin Andrea Holm (Diakonisches Werk Ravensburg) einige Beispiele vor Augen – angefangen von der Tatsache, dass manche Mitbürger sich tatsächlich nicht regelmäßig ein warmes Essen leisten können bis hin zu der Entwicklung, dass ein Zusammensitzen beim Essen, die Gemeinschaft und das Gespräch sich nur noch in wenigen Haushalten finde. Sicherlich ist der Grundgedanke der Vesperkirche der, bedürftigen Menschen in der kalten Jahreszeit unter die Arme zu greifen, doch die Vesperkirche steht allen offen. Von 11 bis 15 Uhr ist die Kirche bis zum 13. Februar geöffnet und beheizt und bietet neben dem Essen auch medizinische Versorgung, Sozialberatung, Kinderbetreuung, Frisör und Kulturhäppchen. Initiatoren sind Diakonisches Werk und die Zieglerschen Anstalten sowie ehrenamtliche Helfer. drs/Foto: Derek Schuh