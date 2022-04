Die Stunde der alternativen Treibstoffe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fronreute/Bad Waldsee - Steigende Spritpreise, Energieunabhängigkeit und Klimaschutz – nie zuvor waren diese Themen präsenter und relevanter in der öffentlichen Diskussion als heute. Daran anknüpfend lud die Neyer Landtechnik GmbH ihre Kunden und Fachreferenten am 26. April zum Themenabend „Methangas-Traktor“ ins Neyer-Forum Bad Waldsee.

New Holland ist führend auf dem Gebiet der CNG (Compressed Natural Gas) Traktoren: sie haben es geschafft, weltweit den ersten Methangas-Traktor marktfähig zu entwickeln. Seit 2021 wird der „Methane Power“ von New Holland im Werk Basildon, UK in Serie produziert, so Referent Klaus Senghaas (New Holland Produktspezialist). Der Methane Power wird als 6-Zylinder Maschine in der Serie der T6 Traktoren produziert. Der T6.180 Methangas-Traktor hat 180 PS bei einem Drehmoment von 740 Nm und verfügt über das bewährte ElectroCommand Getriebe. Der CNG Traktor ist mit einem Methan-Tankvolumen von 185 Litern ausgestattet. Über einen „Range Extender“, ein Zusatztank mit 270 Litern, der optional an der Front- oder Heckhydraulik angebracht werden kann, ist es möglich die Reichweite signifikant zu erhöhen.

Insbesondere interessant ist der Methangas-Traktor für Gemüsebauern, Biogasanlagenbetreiber sowie für den Kommunaleinsatz. Schlagkräftige Argumente für den alternativen Kraftstoff sind unter anderem die Reduzierung von Emissionen, die Unabhängigkeit von Kraftstoffzukäufen und der mögliche Imagegewinn: Letztendlich bietet New Holland als „Clean Energy Leader“ ein innovatives, emissionsfreies Fahrzeug, das zur Imagebildung jedes Betriebs mit Fokus auf Nachhaltigkeit substanziell beiträgt.

Frau Helai Haniss von der Bauer Kompressoren GmbH aus München stellte zudem die notwendige Infrastruktur für eine Biogas-Tankstelle vor. Grundsätzlich unterscheidet Bauer zwischen einer einfachen Ausführung zur Eigennutzung sowie einer Ausführung mit geeichter Zapfsäule für die externe Vermarktung mit Biomethan, das der Norm entspricht (96 Prozent). Der Methane Power von New Holland benötigt lediglich 82-prozentiges Methangas.