Die Störche sind da

Die ersten Störche seien wieder da hieß es neulich in der Zeitung. Und wenige Tage später sah ich tatsächlich vier langbeinige rotbestrumpfte Störche bei uns in einem frisch gepflügten Acker stehen. Ob da wohl bald ein Babyboom ausbrechen wird? Denn wie sagte man früher zu kleinen Kindern: „Du musch a Zuckerle auf‘s Fenstersims lega, no‘ bringt dir der Storch a G’schwisterle“. Schließlich waren sämtliche Themen übers Kinderkriegen oder gar deren Herstellung absolut tabu. - Störche haben Menschen schon immer beschäftigt, auch in der Literatur. Wer kennt nicht das Märchen vom Kalif Storch, in dem sich der berühmte Kalif Harun al Raschid und sein Freund mit Hilfe eines Pülverchens vom Basar und einem Zauberwort in einen Storch verwandelte. Hätte man jetzt so ein Zauberpulver zur Verfügung – keine Frage, man würde es sofort nach Moskau in den Kreml schicken. Freilich - die Sache hat einen Haken. Man darf nicht lachen! Hat man das Pulver einmal eingenommen und lacht, vergisst man sofort das Zauberwort zur Rückverwandlung in einen Menschen. Genau das passierte aber im Märchen. Die zu Störchen verwandelten Freunde lachten und das Zauberwort war weg. Natürlich gab es im Märchen dann doch ein Happy End. Bei Herrn Putin würde das nicht klappen. Der würde das Zauberwort nicht vergessen. Der würde nicht lachen. – Natürlich geht’s auch bei Storchens nicht immer auf die feine englische Art zu. Schamlos wird die Gattin eines Anderen angeklappert, man setzt sich ins gemachte Nest des noch in Afrika weilenden Nachbarn und überhaupt – der lauteste Klapperer hat das Sagen. Nach der Ankunft aus dem Winterurlaub geht es auch unter Storchenmännern oft heftig zur Sache mit aggressiven Kämpfen ums Territorium. Einen Krieg jedoch zettelt deswegen keiner an.

Roswitha Stumpp