Die Stadtradler sind wieder unterwegs

Zum dritten Mal ist Isny 2021 beim Stadtradeln dabei. Los ging es am vergangenen Samstag. An 21 Tagen „sammeln“ Teams möglichst viele Kilometer, die die Teilnehmer CO2-frei auf dem Fahrrad zurücklegen. Im Vorjahr brachten es 906 Isnyer in 66 Mannschaften auf knapp 223 000 Gesamtkilometer, wie das Organisationsteam mitteilt.

Das Isnyer Stadtradeln-Organisationsteam aus Hellen Maus, Barbara Rau und Katarina Schrade berichtet, dass sich kurz vor dem Start der Kampagne schon 63 Teams mit 519 Aktiven angemeldet hatten. Als Beispiele von Mannschaften, die sich in Betrieben, Vereinen, Schulen oder Familien zusammengefunden haben, nennt Hellen Maus als neue Mannschaften den TV und FC Isny, Dethleffs sowie die Gemeinschaftsschule und die Kindergärten Spatzennest, St. Georg und St. Josef. Titelverteidiger seien beispielsweise die Stadtradler von DAV, WSV und den Pedalquälern sowie die Stadträtinnen und Stadträte von „Der Rat fährt Rad“. Auch das Damenteam „Alle Maschen“ sei starklar. Den Pokal für das größte Team möchten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, in diesem Jahr gemeinsam mit ihren Lehrern, wieder an ihre Schule holen.

Preise beim „Stadtradeln 2021“ gibt es in mehreren Siegerkategorien, so die Mitteilung weiter: Teams mit der höchsten Kilometerzahl absolut und pro Teilnehmer erhalten Gutscheine und Preise von Isnyer Unternehmen wie beispielsweise Zweirad-Center Durach, Sport Haschko und Max-Wild-Arena, ebenso die Einzelsieger für die höchste Kilometerzahl. Individuell hergestellte Stadtradeln-Siegertrikots gibt es für die fleißigsten Kinder und Jugendlichen der verschiedenen Altersklassen. Bianchi Arnold und Ruhepuls 40 belohnen alle teilnehmenden Kindergarten- und Grundschulkinder mit einem Stadtradeln-Schlauchschal.

Wer mitmachen möchte, kann sich, auch nach dem offiziellen Start, im Internet registrieren, dort einem Team beitreten oder selbst eines gründen. Ab 12. Juni können die Radkilometer bei Fahrten zur Arbeit, in die Schule, zum Einkauf, beim Sport oder bei Radtouren online eingetragen oder per „Stadtradeln“-App erfasst werden. Deren Daten sollen laut Organisationsteam zusätzlich helfen, die Radwegewahl und den Verkehrsfluss in Isny auszuwerten und die Radinfrastruktur zu verbessern. Auch die Teilnahme in „Papierform“ ist möglich, die Liste zum Download gibt es auf der Isnyer Stadtradeln-Website, an der Rathauspforte und am Stand auf dem Wochenmarkt.

Mitmachen kann jeder Isnyer und alle Personen, die in Isny arbeiten, einem Isnyer Verein angehören oder eine Isnyer Schule besuchen, es gibt kein Mindestalter. Nachmeldungen sind bis Ende des Aktionszeitraums möglich.