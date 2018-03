Die Stadt hat gut improvisiert

Die 42. Reichsstädter Tage sind von vielen Baustellen geprägt gewesen. Deshalb musste die Stadt bei der Planung improvisieren, was ihr auch gelungen ist.

Die Hauptbühne auf den Gmünder Torplatz zu verlegen, war ein logischer Schritt, besonders, weil der Platz bereits durch das Internationale Festival erprobt ist. Dafür ist die Bühne am Marktplatz noch groß ausgefallen. Sobald der Kubus am Markt fertig gestellt ist, sollte der Marktplatz wieder größer bespielt werden: Denn er hat einfach mehr Flair.

Auch für den Ellwanger Torplatz musste eine Alternative her. Diese fand man wenige Meter weiter im Östlichen Stadtgraben. Eine Notlösung, denn statt eines weiten Platzes stand man hier in einem engen Schlauch. Die Bühne stand zudem ziemlich abseits, was zeitweise einen etwas trostlosen Eindruck machte.

Positiv ist, dass es in diesem Jahr mehr Bühnen und Podeste gab. Dadurch wurde das Fest insgesamt entzerrt: Die Hauptspots wie Marktplatz, Gmünder Torplatz, Helfer- und Reichsstädter Straße waren zwar – vor allem am Samstagabend – brechend voll, dennoch gab es genug ruhigere Rückzugsorte. Manche Besucher kritisierten allerdings, dass es insgesamt zu wenige Sitzmöglichkeiten gegeben habe – vor allem im Weindorf, das so beliebt war, dass man für Sitzplätze teilweise anstehen musste.

Das Weindorf, das auf dem Rathausvorplatz seine Premiere feierte, war sowieso ein Renner. Die Resonanz hat die Erwartungen der Veranstalter bei weitem übertroffen. Davon sollte es also unbedingt eine Fortsetzung geben. Allerdings nicht unbedingt hinter der Marktplatz-Bühne: Manche Gäste im Weindorf klagten nämlich über die Doppelbeschallung.