Die Stadt Ellwangen trauert um Christian Nolot

Der ehemalige Bürgermeister von Ellwangens französischer Partnerstadt Langres, Christian Nolot, ist tot. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit am Neujahrstag mit 83 Jahren. Das hat das Ellwanger Presseamt jetzt mitgeteilt. Nolot leitete von 2001 bis 2008 die Geschicke der Stadt Langres und kandidierte anschließend nicht mehr für eine zweite Amtszeit.

Christian Nolot wurde in Lohringen geboren und stammte aus bescheidenen Verhältnissen. Nach dem Lehrerseminar war er Grundschullehrer, dann Lehrer und schließlich Schulleiter in zwei Collèges in Chalindrey und Langres. Ab 1995 war er Beigeordneter für Finanzen während der letzten Amtszeit von Guy Baillet.

Nolot galt als ein guter, gerechter und menschlicher Bürgermeister. Seine Liste hieß „Construire Langres Ensemble“. Nach seiner Zeit als Bürgermeister besuchte er ehrenamtlich Häftlinge im Gefängnis. Er war weiter Mitglied des Verwaltungsrates im Verein ADPJ für Gewalt- und Drogenprävention und im Verein Entr’in 52 für soziale Eingliederung durch die Arbeit.

Die Stadtverwaltung Ellwangen hat die Nachricht vom Tod von Christian Nolot mit Trauer aufgenommen. OB Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab kondolierten der Familie. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, OB Karl Hilsenbek und Bürgermeister Karl Bux, die 2001 bis 2008 mit Christian Nolot zusammenarbeitet haben, schätzten seine engagierte und zutiefst menschliche Natur sowie seine angenehme wie ausgeglichene Art. Christian Nolot genoss auch bei den in der Partnerschaft engagierten Ellwanger Vereinen hohes Ansehen.

Nolot hat vieles auf den Weg gebracht. Ein Höhepunkt waren die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Partnerschaft in den Jahren 2004/2005. Seine Rede beim Festakt in Ellwangen im Jahr 2005 bleibt unvergessen. Sie ist auf der städtischen Homepage www.ellwangen.de unter Aktuelles eingestellt.

Sowohl in Langres als auch in Ellwangen hat Nolot viele Begegnungen ermöglicht und angestoßen. Unter anderem organisierte er einen Austausch zwischen den Verwaltungen. Stets war es Nolot wichtig, mehr übereinander zu erfahren, um so ein besseres Verständnis füreinander entwickeln zu können. Leitmotiv seiner Bemühungen war die europäische Idee, die für ihn nicht nur in Brüssel, sondern auch zwischen den Menschen vor Ort gestaltet werden sollte.

Nolot zeigte sich darüber hinaus immer an den Geschehnissen in Ellwangen interessiert und blieb der Stadt auch nach dem Ende seiner Amtszeit verbunden. Im Jahr 2018 besuchte er letztmals den Kalten Markt. 2019 war Christian Nolot bei der Verleihung einer Auszeichnung an Oberbürgermeister an den damaligen OB Karl Hilsenbek im Langreser Rathaus anwesend.