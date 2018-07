Die Stadt der Liebe flirtet mit moderner Technik

Paris (dpa) - Flirtbegeisterte Pariser schwören auf moderne Technik. Mit kleinen Anwendungen für internet- und GPS-fähige Handys können sie Gleichgesinnte in ihrer Umgebung orten und unverbindlich kontaktieren. Vorbei sind die Zeiten unangenehmer Abfuhren in vollen Cafés oder Bars.

Allein die Anwendung aka-aki soll in Frankreich schon 250 000 Nutzer haben. Beim Netzwerk Grindr für Homosexuelle gibt es nur in London und New York mehr Anhänger als in Paris. Früher sei er rausgegangen, heute öffne er einfach das Handy-Programm, zitierte die Zeitung „Le Monde“ einen Nutzer. Um Gleichgesinnte besser zu finden, können Anwender ein Profil mit Interessen und Fotos erstellen.