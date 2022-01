Die Stadt Blaubeuren hat 2022 viel vor

Das vergangene Jahr war auch für die Stadt Blaubeuren herausfordernd. Im Jahresrückblick erklärt Bürgermeister Jörg Seibold die wichtigsten Baumaßnahmen und weitere Veränderungen in der Stadt. Aber auch für das Jahr 2022 steht fest: Es wird sich auch da viel in Blaubeuren tun.

Kinderbetreuung

„Wenn Kinder die Basis unserer Zukunft sind, dann sieht es für Blaubeuren gut aus. Die Stadt stellt jährlich 6,2 Millionen Euro zur Verfügung, damit eine umfassende und gute Kinderbetreuung angeboten werden kann. Dazu kommen erhebliche Beträge, die in neue Räume, Ausstattungen und Gebäude investiert werden. Über 85 Erzieher geben tagtäglich ihr Bestes, damit sich die Kinder geborgen fühlen und gefördert werden.“

Mehr Platz für die Kinder

„Die Stadt Blaubeuren investiert kräftig in die Kinderbetreuung. Rund 1,5 Millionen Euro hat die Erweiterung der Kindertagesstätte Kräuterwald in Sonderbuch gekostet. Im Oktober wurde sie feierlich eingeweiht. Bislang gab es 209 Quadratmeter. Jetzt kamen 312 Quadratmeter neu hinzu. In Seißen wird ein neuer Kindergarten gebaut. Was im vergangenen Jahr geplant wurde, ist nun in der Bauphase. Im Sommer 2022 wird es dann eine zusätzliche Krippen- und eine Kindergartengruppe geben. Wegen der aktuell massiv steigenden Baupreiskosten lässt sich diese Kostenprognose nicht halten. Mittlerweile müssen wir mit rund 3,5 Millionen Euro rechnen. Bis zu 94 Kinder haben dann auf 690 Quadratmetern genügend Platz. Mit der großzügigen Außenfläche kommen nochmals 1300 Quadratmeter hinzu.“

Ausgezeichnete Schulen

„Im Mai ist der renommierte Deutsche Schulpreis 2021 verliehen worden. 366 Schulen aus ganz Deutschland haben sich dem Wettbewerb gestellt. Der stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Herausforderungen, die Corona mit sich brachte. Mit im Rennen war die Gemeinschaftsschule. Gesucht und ausgezeichnet wurden zukunftsweisende Konzepte, die Schulen im Umgang mit der Corona-Krise entwickelten. Die Jury würdigte bei der Blautopf-Schule, dass sie die Jugendlichen vor allem durch regelmäßiges Lerncoaching zu selbstständigem Lernen bringt. Ein großer Erfolg ist die Nominierung zum Deutschen Schulpreis 2021 für die Blaubeurer Blautopfschule. Im Rahmen einer digitalen Verleihung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Preisträger gekürt. Im Finale mit dabei: Die Blaubeurer Gemeinschaftsschule, die knapp den Deutschen Schulpreis verpasst hat.“

Mobilität

„Eine aktive, zukunftsfähige Gesellschaft ohne Mobilität ist wohl kaum vorstellbar. Alternativen zum privaten Auto sind im ländlichen Raum noch eher dünn gesät – zu dünn. Einen die Raumschaften in einem angemessenen Takt verbindenden Öffentlichen Personennahverkehr gibt es derzeit rund um Blaubeuren nicht. Daher ist es ein echter Quantensprung, was in den kommenden Jahren auf die Straßen gebracht wird: Blaubeuren bekommt eng getaktete Buslinien zu allen Ortsteilen. Auch ein verlässlicher Anschluss an die Zugverkehre des Merklinger Bahnhalts ist eingeplant. Und auch an den Wochenenden gilt ab Ende 2022 ein stark erweiterter Fahrplan. Den Bau von neuen Bushaltestellen wird die Stadt Blaubeuren übernehmen. Flankiert wird das Konzept unter anderem durch den Aufbau digitaler Fahrgastinformationen, durch eine Regio-S-Bahnlinie im Halbstundentakt und durch den Ausbau des zentralen Bushalts am Blaubeurer Bahnhof. Für diesen Ausbau steht eine Million Euro bereit. Ein künftiger Regio-S-Bahnlinienverkehr wird möglich, weil die Deutsche Bahn im März die überfällige Modernisierung der Gleisanlagen am Blaubeurer Bahnhof begonnen hat. Verbunden ist diese Maßnahme mit dem barrierefreien Ausbau der Bahnhofsanlage. Die Kosten liegen bei rund 4,25 Millionen Euro. Die Stadt Blaubeuren beteiligt sich an den Planungskosten und bringt sich auch inhaltlich in dieses Zukunftsprojekt ein.“

Erneuerbare Energien

„Die Stadt Blaubeuren unterstützt Wege ökologisch verträglicher Energieversorgungen. Dies zeigt sich zum Beispiel im jährlichen Energiemonitor Strom der Netze BW. Rund 71 000 MWh Strom verbrauchten die Blaubeurer im Jahr 2020. Davon wurden 59 000 MWh Strom selbst erzeugt und in das Stromnetz eingespeist. Das ist eine sehr hohe Quote von 82 Prozent. Auch die Stadt Blaubeuren leistet hierzu ihren Beitrag. 2020 wurde zum Beispiel eine weitere städtische Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Montiert auf dem Dach der Kläranlage in Gerhausen, ist diese Anlage auf eine Spitzenleistung von 30 Kilowattpeak ausgelegt. Dafür hat die Stadt 80 000 Euro investiert. Die Stadt betreibt weitere Photovoltaikanlagen, die insgesamt im vergangenen Jahr rund 358 000 kWh Strom erzeugten. Der neue Kindergarten in Seißen wird durch eine Luft-Wärmepumpe geheizt. Der hierfür benötigte Strom kann durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes produziert werden. Rund 47 000 Euro wurden dafür investiert. Die Stadt Blaubeuren saniert Schritt für Schritt die städtischen Immobilien und macht sie energieeffizienter. Die in die Jahre gekommene Mehrzweckhalle in Asch und deren Sanierung ist ein gutes Beispiel hierfür. Geschätzte 2,3 Millionen Euro sind hierfür veranschlagt.“

Biodiversität

„Auf städtischen Flächen sollen weitere, strukturverbessernde Maßnahmen zum Nutzen der Artenvielfalt und Ökologie umgesetzt werden. So sieht es ein gemeinsames Konzept vor, das BUND, Nabu, Albverein, Naturfreunde gemeinsam mit der Stadtverwaltung 2019 entwickelt haben. Dabei wurde in einem umfangreichen Abstimmungsprozess zwischen den Naturschutzverbänden, der Stadtverwaltung und den Ortschaften eine Liste mit 160 Maßnahmenvorschlägen erarbeitet. Schon 68 davon konnten realisiert werden. So werden zum Beispiel Pflanz- und Blumentröge, aber auch Verkehrsinseln insektenfreundlich bepflanzt und Blühwiesen aufgebaut. Viele Initiativen unterstützen diesen ökologischen Weg. So pflanzten beispielsweise Helfer des BUND im März mit Unterstützung des städtischen Bauhofs traditionsreiche Obst-Hochstämme auf eine Wiese zwischen Beiningen und Pappelau.“

Umgang mit Bodenflächen

„Blaubeuren mit seinen Ortsteilen ist ein gesuchter Platz, um dort zu leben. Das ist unter anderem an der nach wie vor ungebrochenen Nachfrage nach Wohnraum zu spüren. Die Stadt ist im Dezember in den Verkauf neuer Bauplätze in Gerhausen und Beiningen eingestiegen. Umso wichtiger wird es, auch Potentiale zu aktivieren, die sich unter der Überschrift Innenentwicklung sammeln lassen. Es geht darum, Brachen und/oder untergenutzte Quartiere zu aktivieren. Und auch eine geregelte und quartiersverträgliche Nachverdichtung ist ein guter Ansatz, um den scheinbar endlosen Flächenverbrauch einzubremsen. Die Stadt Blaubeuren hat daher in einem aufwendigen Verfahren neue Bau- und damit Wohnmöglichkeiten auf dem Rucken erarbeitet.“

Digitale Zukunft

„Eine Verwaltung ist systemrelevant und muss daher unter allen Umständen leistungsfähig bleiben. Der Stadtverwaltung Blaubeuren ist das auch unter den sehr herausfordernden Umständen gelungen. Für die rund 75 Beschäftigten im Blaubeurer Rathaus wurden 50 Heimarbeitsplätze installiert. So konnte der Dienstleister Stadt Blaubeuren am Netz bleiben. Auch die Stadtverwaltung macht sich fit für den digitalen Weg in die Zukunft. Deshalb haben wir eine Ausbildungsstelle für den neu geschaffenen Bachelor-Studiengang „Digitales Verwaltungsmanagement“ besetzt. Eine wesentliche Grundvoraussetzung für das ruckelfreie Funktionieren von webbasierten Anwendungen ist eine leistungsfähige Breitbandversorgung. Schnelles Internet ist insbesondere für den ländlichen Raum eine Chance und Herausforderung zugleich. Aber wichtige Schritte sind gemacht. So erhielt die Stadt Blaubeuren im Februar rund 3,5 Millionen Euro Breitbandförderung. Im Betreibermodell erschließt die Stadt damit drei Schulen, 323 Gewerbebetriebe und 147 Anschlüsse in den sogenannten weißen Flecken mittels Glasfaser. Insgesamt müssen rund neun Millionen Euro investiert werden. Über 1,2 Millionen Euro davon finanziert die Stadt aus eigenen Mitteln.“

Nachhaltig investieren

„Im März verabschiedete der Gemeinderat den Haushalt der Stadt Blaubeuren. Fast 13 Millionen Euro wurden für verschiedenste Projekte im Etat platziert. Dennoch muss die Stadt auch in diesem Jahr keine neuen Schulden aufnehmen. Der Schuldenstand kann um rund 300 000 Euro auf dann vier Millionen Euro gesenkt werden. Und auch das ist ein Aspekt der Nachhaltigkeit: eine solide Finanzpolitik.“

Das Blautopfareal

„Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat der Stadt Blaubeuren beschlossen, einen Wettbewerb zur Umgestaltung des unmittelbar um den Blautopf gelegenen Bereiches auszuloben. Auch für den Stadtpark und den Busbahnhof sollen Landschaftsarchitekten gemeinsam mit Stadtplanern und Architekt Ideen liefern. Insgesamt 17 Arbeiten sind im Rahmen des Ideen- und Realisierungswettbewerbs 'Blautopf-Areal’ eingegangen und wurden im Mai von einer Jury bewertet. Der Bereich um den Blautopf soll als erstes umgestaltet und einer konkreten Planung zugeführt werden. Das ist der Realisierungsteil des Wettbewerbs. Der Ideenteil umfasst die Bereiche Stadtpark und 'Auf dem Graben’. Mit dem ersten Preis gekürt wurde silands/Gresz + Kaiser Landschaftsarchitekten in Arbeitsgemeinschaft mit Stemshorn Kopp Architekten und Stadtplaner, beide in Ulm ansässig. Im Juli vergab der Gemeinderat dann an den Sieger. Die Grundideen des Wettbewerbsbeitrags sind in den Planungsauftrag übergeleitet worden. Stufen zum Wasser, ein Zurücktreten der Gastronomie in Zusammenspiel mit neuen Ideen für ein Blautopf-Café und Möglichkeiten, den Blautopf barrierearm zu erleben. Wichtig für die Umsetzung der Pläne wird der Bau einer Brücke über die Blau sein, um das Blautopfareal vom Verkehr zu entlasten.“

Ehrenamt und Engagement

„Die Pandemie bleibt eine Herausforderung für alle. Es fehlen Begegnungen, die Gelegenheit zusammenzukommen, Gemeinschaft zu erleben. Eine unserer Stärken ist unser Zusammenhalt in schwierigen Zeiten. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist die Bürgerstiftung Blaubeuren. Fahrdienste für Senioren, Veeh-Harfengruppe im Karl-Christian-Planck-Spital, Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen, Fahrtkostenhilfe zum Tafelladen, Zuschüsse für die Teilnahme an der Stadtranderholung 'Himmelreich’. All das und vieles mehr macht die Bürgerstiftung Blaubeuren seit nunmehr zehn Jahren möglich. Sie kann dies tun, weil sich viele Stifter, Spender und ehrenamtlich Engagierte für diese Idee der Nächstenhilfe und Fürsorge einsetzen. Die Bürgerstiftung schafft eine gute Basis, um unmittelbar Gutes zu tun. Menschen kümmern sich umeinander über die eigenen Anliegen hinaus – das trägt die Bürgerschaft.“