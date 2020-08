Die Stadt Aalen bleibt auch weiterhin Fairtrade-Stadt

Aalen (an) - Die Stadt Aalen erfüllt alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt. Die Auszeichnung wurde erstmalig im Herbst 2014 durch TransFair e.V. verliehen. Seitdem baut die Stadt ihr Engagement stetig aus.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler freut sich über die Titelverlängerung: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein gutes Zeugnis mit der Note eins für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Aalen. Die lokalen Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten hier eng zusammen. Es freut mich, dass wir dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehören. Durch Projekte wie das faire Frühstück, die faire Modenschau oder auch dem Verteilen von Fairtrade Rosen am Weltfrauentag setzen wir uns mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern. Herzlichen Dank an alle Engagierten.“

Vor sechs Jahren erhielt die Stadt Aalen von dem gemeinnützigen Verein TransFair e.V. erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste. Bei städtischen Veranstaltungen wird beispielsweise fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten und unterstützt Bildungsarbeit, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort und der politische Wille wurde durch einen Gemeinderatsbeschluss bekräftigt.

Die Stadt Aalen ist eine von rund 690 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst über 2.000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern.