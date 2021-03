Die Spaichinger Hauptstraße hat manche „Zahnlücke“

Bund und Länder haben sich auf einen inzidenzabhängigen Stufenplan für Lockerungen geeinigt. Seit dem 8. März gibt es in Baden-Württemberg deshalb Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen.

Doch in den meisten Orten steigt seit einiger Zeit die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, wieder. Drei Landkreise in der Region haben Schwellwerte überschritten – dort droht nun wieder eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen.