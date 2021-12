Die Soulsisters laden zu kleinen Adventskonzerten ein

Die Soulsisters Ruth und Judith Angele laden auch dieses Jahr zu adventlichen Klängen und besinnlichen Melodien in zwei Kirchen ein. Zudem haben sie laut einer Meldung ein Online-Konzert zu Weihnachten vorbereitet, dass man unter YouTube abrufen kann. Der erste Live-Termin ist am kommenden Sonntag, 12. Dezember, in der Kirche Eintürnenberg, der zweite dann am Sonntag, 19. Dezember, in der Gottesbergkirche Bad Wurzach, jeweils um 19 Uhr für etwa 40 Minuten. Zwischen den Liedern, die von den Zwillingsschwestern auch instrumental begleitet werden, gibt es adventliche Texte zu hören. Konzerte sind auf Spendenbasis, CDs zum Kauf sind ausgelegt. Das Weihnachtskonzert der Sängerinnen gibt es nur online auf YouTube/soulsisters angele, und zwar am Samstag, 18. Dezember, um 19 Uhr. Jeder kann zuhören, sich vom gefühlvollen und ausdrucksstarken Gesang begeistern lassen. Das Konzert wurde live aufgenommen und dauert rund eine Stunde. Es sind auch Lieder von der neuesten CD darunter. Infos: www.soulsisters-angele.de