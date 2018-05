Hunderte von Besuchern sind zum Vatertagstreffen nach Heudorf gekommen. Sie haben sich vom unsicheren Wetter nicht abhalten lassen.

Der Musikverein ist an diesem Tag seit fast 40 Jahren Gastgeber des fröhlichen Festes an Christi Himmelfahrt, das viele Menschen in den schönen Garten hinter der Halle zieht. Geboten wird gute Unterhaltungsmusik von befreundeten Musikkapellen und Gastfreundschaft bei gutem Essen und Getränken. Sabine Rebholz, Vorsitzende des Musikverein Heudorf, freute sich über den sehr großen Zuspruch: „Es ist heute eigentlich wie bei schönem Wetter.“

Weil das Wetter morgens noch schlecht war, begann das Vatertagstreffen in der Halle. Die ersten Besucher kamen direkt vom Gottesdienst aus der Kirche zum Frühschoppen. Der Musikverein aus Hundersingen-Beuren spielte auf der Bühne. Schon am frühen Morgen hatte ein Dutzend Frauen begonnen, frische Salate zuzubereiten. Das Fleisch kam von der Metzgerei Schmuker in Scheer. Weil sich das Wetter dann doch machte, setzten sich um die Mittagszeit zunehmend Gäste in den Garten unter die Schirme.

Als die Musiker aus Blochingen am Nachmittag kamen, nahmen sie auf der Bühne im Garten Platz. „Sie hätten auf der Bühne in der Halle gar nicht ausreichend Platz gehabt“, erklärt die Vorsitzende Rebholz über den bei diesen Wetterverhältnissen mutigen Auftritt im Freien. Auf der Bühne standen viele blaue Schirme, um die Musiker, ihre Noten und Instrumente vor dem Regen zu schützen. Die Tischreihen im Garten waren voll. Darüber waren unzählige Schirme aufgespannt. „Die Sonnenschirme sind heute eben Regenschirme“, sagte Sabine Rebholz mit Humor.

200 Bänke hatten die Heudorfer Musiker morgens aufgestellt, das sind 1000 Sitzplätze, rechnete die Vorsitzende vor. Sie waren über Stunden voll besetzt. Die Straßenränder waren zugeparkt. Die Besucher kamen aus einem weiten Umkreis, ließen sich an den Tischen nieder, machten sich irgendwann wieder auf den Weg. Ganze Gruppen wanderten nach Heudorf und ließen sich bewirten. Es waren Hunderte von Leute da. Es herrschte ein schöne Stimmung.

21 Musiker, 64 Helfer

Das große Helferteam hatte alle Hände voll zu tun. „Wir sind 21 aktive Musiker im Verein. Heute arbeiten hier 64 Leute“, berichtete die Vorsitzende Rebholz. Die Vereine helfen einander, wenn Feste gefeiert werden. Mitglieder des Heimatvereins, des Sportvereins, Freunde und Verwandte der Musikanten halfen beim Brutzeln, Einschenken, Servieren. „Ohne Miteinander geht es gar nicht“, sagte Rebholz. Hinter der Musikerbühne befand sich der Spielplatz. Dort spielten Kinder und Jugendliche an den Spielgeräten. Sie hatten jede Menge Spaß am Schaukeln und beim Karussell fahren. Die Regentropfen trübten ihre Freude nicht.

Das Vatertagstreffen ist für den Musikverein wichtig. Mit dem Erlös aus dem Fest werden Noten, Instrumente Uniformen und Jugendarbeit finanziert. Das alljährliche Fest sei die Haupteinnahmequelle des Vereins, ab und zu gebe es noch ein Konzert, berichtete die Vorsitzende. Das Vatertagstreffen war wieder ein großer Erfolg.