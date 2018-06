Die Schweiz sagt Adieu zu „Wetten, dass..?“

Zürich (dpa) - Das Schweizer Fernsehen beteiligt sich nicht mehr an „Wetten, dass..?“ und strahlt die Show auch nicht mehr aus. Als Grund für die Absage an weitere „Wetten, dass..?“-Koproduktionen mit dem ZDF und dem Österreichischen Rundfunk (ORF) nannten die Schweizer am Freitag mangelnde Rücksichtnahme auf ihre Interessen.

Man habe keine Anzeichen dafür erkennen können, dass die Rolle der Schweiz als Partnerin oder Austragungsort gestärkt werden sollte, erklärte Christoph Gebel, Abteilungsleiter Unterhaltung beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), in einer Mitteilung. Allerdings wolle man sich die Option offenhalten, vielleicht irgendwann wieder einzusteigen.

ZDF und ORF wollen hingegen an der Weiterentwicklung der seit Jahren laufenden Show arbeiten und glauben an eine Zukunft für den drei Jahrzehnte alten Klassiker. Nach dem Abgang von Moderator Thomas Gottschalk hatte sich monatelang kein Nachfolger gefunden, bis schließlich ZDF-Talkmaster Markus Lanz für die Samstagabend-Show verpflichtet wurde.

Vorher hatte in der Schweiz und Österreich eine wachsende Zahl von Zuschauern in Internet-Abstimmungen ein Aus für „Wetten, dass..?“ befürwortet. Die erste Ausgabe mit Lanz ist für den 6. Oktober geplant. Wie das SRF erklärte, werde man die Entwicklung der Show mit großem Interesse verfolgen und die Frage nach einem möglichen Wiedereinstieg im Laufe des kommenden Jahres erörtern.

