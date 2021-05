Die Schüler brauchen Ferien

Was haben wir in dieser unseligen Pandemiezeit nicht alles gelernt. Wir wissen, wie exponentielles Wachstum geht, was ein hoher R-Wert anrichtet und dass Schulen eben nicht als Letztes schließen und als Erstes wieder öffnen, obwohl das immer wieder versprochen wurde. Vor allem aber haben wir gelernt, uns in der neuen digitalen Welt einzurichten: Zoom-Konferenzen, Text-Kommunikation und blitzschnelles Umschalten von der Mama im Homeoffice zur Chefin im Büro – ohne dabei den Küchentisch zu verlassen.

Das alles erscheint vergleichsweise klein und unbedeutend, wenn man sich vor Augen führt, was unsere Kinder in dieser Zeit alles gelernt haben – und zwar fürs Leben. Dank Corona haben sogar Zwölfjährige jetzt ein Maß an Selbstorganisation, an Planung und Recherchefähigkeit drauf – etwas, was Generationen vorher erst im Studium erlernt haben.

Ja, die Inhalte der Fächer sind sehr oft auf der Strecke geblieben und das Curriculum hängt ziemlich zerpflückt in der Gegend rum. Doch die Erfahrungen, die unsere Kinder zuletzt gemacht haben, sind wichtiger als die Deklination lateinischer Verben oder der korrekte Verlauf der tektonischen Plattenverschiebung. Es sind Lektionen fürs Leben.

Dieser enorme Zugewinn an Selbstorganisation und vor allem an Selbstmotivation, der ohne die gewohnte Präsenz der Lehrkräfte erfolgt ist, wiegt schwer. Vor allem war dies alles schwer zu erlernen. Deshalb sollten die nächsten Sommerferien auch ganz und vollkommen der Freizeit gehören. Eine Nachhilfe für jeden Bub und jedes Mädchen ist definitiv nicht notwendig – auch wenn es Ausnahmen geben mag.

Es geht mittelfristig darum, die wichtigsten Wissenslücken zu schließen – die Monate der Heimbeschulung lassen sich eh nicht mehr nachholen – doch das sollte im nächsten Schuljahr passieren. Angesichts der sinkenden Corona-Inzidenzen sollte man eher überlegen, schneller zum Regelunterricht zurückzukehren. Nein, auch die Schüler brauchen den Super-Sommer, auf den wir uns alle freuen.