An diesen drei Orten liegen die schönsten Tierparks der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ ab sofort einmal pro Woche – immer mittwochs – eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge #19 geht es um eine Freizeitattraktion, die nicht nur den Kleinen gefällt: Tierparks.

Die drei schönsten Tierparks der Region:

Ausgewertet und bewertet von Hagen Schönherr und Jennifer Schuler, beide arbeiten in der Digital-Abteilung der Schwäbischen Zeitung und besuchen als Eltern oft und gerne mit ihren Kindern die Tierparks der Region.

Darauf kommt es bei einem guten Tierpark an: Es gibt zahlreiche Tierparks in der Region, die Auswahl ist erstaunlich. Uns ist generell wichtig, dass Eltern und Kinder gemeinsam auf ihre Kosten kommen und nicht nur die Kleinen oder nur die Großen ihren Spaß haben. Generell sollte es den Tieren – sofern sich das als Laie beurteilen lässt – sichtlich gut gehen und vor allem reichlich Platz zur Verfügung stehen. Gehege dicht an dicht und Massen von „ausgestellten“ Tieren lehnen wir ab. Auch unabhängig vom Tierwohl wirkt das nicht einladend und die Kleinen sind nach der 24. Variante von asiatischen Zwerghühnern auch irgendwann überfordert.

Wichtige Wohlfühl-Faktoren für Kinder (wenn die glücklich sind, sind wir Eltern es in der Regel auch schonmal).

Selber füttern ist ein Highlight für die Kleinen und schafft eine besondere Nähe zwischen Tier und Kind. Außerdem kitzelt es so lustig an den Händen. Man muss allerdings wissen: Ganz ohne Risiko ist es nie, selbst Karnickel können mal ordentlich zwicken

Außergewöhnliche Tiere faszinieren besonders

Eine gewisse Vielfalt an Tieren muss sein – aber eben nicht zu viele (siehe oben)

Neben Tieren sind zusätzliche Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten nicht zu unterschätzen. Ein Spielplatz mit Spitzenausstattung ist oft mehr wert als das einhundertundzwölfte Tiergehege

Wichtige Wohlfühl-Faktoren für Eltern

Kinder, die sich im Park einfach nicht langweilen

Ein gastronomisches Angebot macht jeden Tierpark-Besuch angenehmer – am besten ist es, wenn die Kinder in der Nähe spielen können und im Blickfeld bleiben. Dann reicht’s auch noch für ein zweites Radler

Faire Preise für ganze Familien

Bei großen Parks: die Möglichkeit, einen Trolley oder Wagen auszuleihen, der Kinder, Rücksäcke und Gruscht in beliebiger Menge aufnehmen kann

Laufwege dürfen insgesamt auch mal länger sein, dazwischen aber mit Pausen/Stationen. Dann sind die Kleinen am Ende angemessen ausgepowert

Hier gibt es die Top-3 Tierparks aus der Region:

Wild- und Freizeitpark Allensbach: Dieser Park setzt für uns die Maßstäbe, was Tierparks in der Region angeht. Mehr als 300 Tiere gibt es in dem weitläufigen Areal (75 Hektar) mit großem Waldanteil zu sehen – vom Bären bis zum, je nach Saison, brünftigen Hirsch, Wildscheinen oder einem Luchs. Es gibt die Möglichkeit, selbst Tiere zu füttern und sogar eine Falknerei. Das Gelände kann auf einem großen Rundweg mit ein paar Steigungen erkundet werden, ehe der Spaziergang im Spielparkbereich endet. Spielplatz und Hüpfkissen sind hier Selbstverständlichkeiten, die Parkeisenbahn dreht nochmal eine Runde durch den Wald. Besonders begehrt ist aber die lange Matten- und Wellenrutsche und die neueste Attraktion: eine 27 Meter hohe Röhren-Rutschanlage mit etlichen Abfahrten. Wer sich ganz nach oben wagt, muss ein bisschen mutig sein. Dank Gastronomie und sehr viel Abwechslung können Familien hier locker einen ganzen Tag verbringen.







Der Rutschenturm im Tierpark ist die neue Attraktion. (Foto: Tierpark Allensbach) Affenberg, Salem: Zugegebenermaßen ist der Affenberg keine Überraschung und erst recht kein Geheimtipp. Trotzdem ist er aus unserer Sicht ein absoluter Kandidat für familientaugliche Tagesausflüge. Besonders im Frühling zur Storchen-Zeit (es gibt rund 50 Storchenpaare am Berg) und gegen Mai, wenn die neuen Affenbabys bewundert werden können, geht einem hier das Herz auf. Auch Erwachsene können den frechen Berber-Affen stundenlang zuschauen. Die vom Aussterben bedrohte Art wird hier mit viel Aufwand erhalten, und wir sind jedes Mal alle fasziniert von Gestik, Mimik und Umgang der Tiere untereinander. Auch der neue Spielplatz ist ein absolutes Highlight für Kinder, die Gastronomie neben dem eigentlichen Affenberg sowieso immer zu empfehlen. Nicht zuletzt punktet der Affenberg durch seine Lage, kann mit Wanderung oder Radausflug verbunden werden – oder man läuft einfach die drei Kilometer zum nächsten Bahnhof. Die Affenfamilie beim gemeinsamen Kuscheln. (Foto: Schuler) Sonnenhalde, Neukirch: In diesem kostenlosen Tierpark gibt es viele Tiere von Rehen über Pferde – die man auch reiten kann – bis hin zu Pfauen und Hasen. An zwei Stationen kann man für einen Euro ein Futtersäckchen kaufen, das bei uns in der Regel nicht lange reicht. Besonders schön ist ein Besuch an Wochentagen, wenn die Tiere sich hungrig über das Futter hermachen und viel intensiver beobachtet werden können. An Wochenenden kann der Sättigungsgrad der Tiere aber auch mal steigen. Einziger Nachteil: Der Weg ist nicht optimal für Kinderwägen geeignet, da er teilweise recht steil ist und man den Wagen über Wurzeln und zwischen „Stinker-Tretminen“ hindurch manövrieren muss. Dafür wird man oben mit einem wunderschönen Ausblick auf das Landschaftsschutzgebiet am Kreuzweiher mit den dahinterliegenden Berge des Allgäus, Vorarlbergs und den Alpen Österreichs und der Schweiz belohnt. Es gibt auch einen kleinen Spielplatz und einen Imbiss. Der 2,5 Kilometer lange Weg durch den Wildpark Sonnenhalde bei Neukirch führt an verschieden Gehegen vorbei – mit Wildschweinen, Mufflons oder Lamas. (Foto: Schuler)

Die drei besten Tierparks der Region – für unsere Follower auf Instagram:

Das ist uns aufgefallen: Leider war die Frage nach den besten Tierparks der Region auf Instagram eher ein Flop. Es gab wenige Kommentare, immerhin zehn verschiedene Tierparks wurden genannt, zwei zweimal. Die Siegerliste sieht also so aus:

Tierpark Reutemühle (Überlingen) und Tierpark Allensbach

Das war der Post zum Voting:

