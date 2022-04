Die drei schönsten Radtouren der Region für sportliche Fahrer

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ ab sofort einmal pro Woche – immer mittwochs – eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge #20 verrät Rainer Meissner seine liebsten Radtouren.

Die drei schönsten Radtouren der Region:

Ausgewertet und bewertet von Rainer Meissner, Anzeigen-Manager der Schwäbischen Zeitung. Er hat seit Anfang 2016 das Auto als Fortbewegungsmittel aus seinem Alltag verbannt und ist seither fast täglich mit dem Rad unterwegs.

Darauf kommt es bei einer gelungenen Radtour an: Wichtig ist mir bei meinen Touren, dass sie mich sportlich herausfordern. Daher fahre ich bei meinen Tagetouren auch mal 100 bis 120 Kilometer durch Oberschwaben, das Allgäu und die Bodenseeregion. Startpunkt ist meist die eigene Haustür in Ravensburg. Von dort aus geht es in fast alle Richtungen erst einmal bergauf - so hält mich die Topografie fit, frei nach dem Motto „Alles unter 300 Höhenmeter sind Wellen“.

Ein kühles Nass muss auf jeder Tour sein. Das kann in Form von Radler für den Radler und/oder einem der unzähligen Weiher und Seen in der Region sein. Wahlweise Apfelstrudel oder Kuchen gehören auch dazu. Meine Touren sind also mit etwas weniger Tempo voll ausflugstauglich.

Wichtig ist natürlich auch die Landschaft. Die gibt es in unserer Region zum Glück reichlich, ob als Aussicht von oben auf den See oder das Bergpanorama im Allgäu.

Alle Tagesrouten habe ich in kürzere Touren geteilt und die Highlights herausgesucht, damit sie zwischen 30 und 40 Kilometern liegen und für jedermann gut zu schaffen sind - egal ob mit Rennrad, Tourenrad oder E-Bike.

Hier gibt es die Top-3 Radtouren der Region:

Von Wangen an den Waldsee bei Lindenberg. Optional geht’s weiter nach Scheidegg und Bregenz/Lindau: Los geht’s am Bahnhof in Wangen in Richtung Süden nach Hergatz, mit Rundblick auf die Alpen, dann über Wigratzbad und Opfenbach nach Mellatz. Wer jetzt schon durstig ist, kann einen Abstecher nach Meckatz machen. Ansonsten geht es jetzt, leider im fließenden Verkehr, erstmal bergab. Hier empfiehlt es sich Schwung zu holen, es folgt ein erster sportlicher Gegenanstieg. Auf der Höhe angekommen geht es offroad wieder ins Tal. Nach einigen Kilometern ist man dann auch schon am Waldsee. Hier gibt es ein öffentliches Freibad, dann kann auch schon das Ziel sein. Für mich geht es aber weiter über Lindenberg nach Scheidegg. Etwas außerhalb kommt dann rechter Hand der Skywalk Park. Wer jetzt abseits der Straße weiter möchte, sollte ein etwas geübterer Downhill-Fahrer sein. Viele Rennradler sind aber hier auch unterwegs, bergauf und bergab leider wieder im fließenden Verkehr. Ab Mögers, in der Nähe des Pfänders, geht’s dann runter ins Tal. Je nach Rad und Mut zeigt der Tacho dann schon mal 40 bis 50 Stundenkilometer. Unten hat man dann die Wahl, Bregenz oder Lindau. Links geht’s gemütlich am Bodensee entlang nach Bregenz mit seinen schönen Cafe`s und Restaurants. Auf dem Weg dahin gibt es eine reichliche Auswahl an Badestellen. Rechter Hand geht es nach Lindau am Eichwald-Freibad vorbei auf die Insel. Endlich wurde hier in Lindau das langersehnte Radwegenetz fertig. Das macht die Strecke schöner zu fahren. Mein Tipp: Der Kiosk beim bayrischen Löwen lädt hier zum leckeren Hefeweizen ein. Hier finden Sie das Teilstück bis Bregenz (ca. 35 km) oder die gesamte Route (ca. 108 km) aufgezeichnet auf Komoot. Die Strecke nach Lindau und Bregenz bieten viele Möglichkeiten zum Einkehren und Aussicht genießen. (Foto: Meissner) Von Konstanz über die Höri nach Sipplingen: Höhenmeter gibt es auch am Bodensee, wie beispielsweise auf dieser Strecke. Los geht es in Staad an der Fähre. Ein kurzes Stück den Hang hoch und dann rechts ab zur Ruppaner Brauerei. Ab da geht es flach am See entlang bis zur Mainau, wer hier einen Abstecher machen möchte. Anschließend bleibt es flach auf dem Weg nach Wallhausen bevor es Richtung Liggeringen und Langenrain zum Teil beachtlich in die Höhe geht. Danach ist die Abfahrt aber um so schöner, wartet doch zwischen Bodman, Ludwigshafen und Sipplingen reichlich kühles Nass. Hier finden Sie das Teilstück (ca. 37 km) oder die gesamte Route (ca. 128 km) aufgezeichnet auf Komoot. Aussicht vom Seeufer zur Birnau in Uhldingen-Mühlhofen. (Foto: Meissner) Von Tettnang nach Lindau durch Obstgärten und Hopfenfelder: Start der Tour ist das Schulzentrum in Oberhofen/Obereschach. Von dort geht es etwas entspannter zum Bayrischen Löwen nach Lindau. Sobald man Madenreute und Siggenweiler hinter sich gelassen hat, ist der Anstieg auch schon geschafft. An Tettnang vorbei runter nach Laimnau bietet der Landwirt einen hervorragenden "Moschtkratzede". Dann geht es weiter an den Degersee der für eine erste Abkühlung sorgen kann. Weiter geht es zwischen Hopfenfeldern, Obstbäumen und gemütlichen Dörfern nach Lindau. Der Kiosk am Römerbad bietet hier Gelegenheit für innere Abkühlung. Hier finden Sie das Teilstück (ca. 30km) oder die gesamte Route (ca. 89 km) aufgezeichnet auf Komoot. Von Tettnang geht es zwischen Hopfenfeldern, Obstbäumen und gemütlichen Dörfern nach Lindau. (Foto: Archiv: lix/dpa)

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik „Schwäbische Sterne“ jeden Mittwoch „die drei Besten der Region“, vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch – von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die „Schwäbischen Sterne“ um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt – und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.