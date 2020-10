„Die schönste Frau der Welt“ im Theater Ravensburg

RAVENSBURG (sz) - Ein besonders Gastpiel können Besucher von Freitag bis Sonntag, 30. Oktober bis 1. November, im Theater Ravensburg jeweils um 20 Uhr erleben. Laut einer Ankündigung des Theaters ist „Die schönste Frau der Welt“ ein bunter Mix aus Kabarett und Theaterstück.

Anhand selbst erlebter Geschichten zeigt Schauspielerin Amelie Heiler ihren Zwiespalt zwischen Millennial-Dasein, aktueller Politik, Feminismus und Klimaaktivismus. Überdies ist sie auf der Suche nach der großen Liebe. Sie spricht von Tinder, Sexualität, Nazis und wie man vermeintlich die Welt retten kann. „Auf der Suche nach dem Glück, hat sie oft das Gefühl wie Don Quijote gegen Windmühlen zu kämpfen; wie Sisyphos vergeblich einen Felsblock den Berg hochzurollen und manchmal kommt sie sich vor wie Atlas, der die Welt auf den Schultern trägt“, heißt es in der Ankündigung weiter. Amelie Heiler präsentiere ihr Debüt-Programm mit viel Charme, Witz und Melone und stelle sich allen Fragen und Widerständen mit ausreichend Humor und Siegeswillen.

„Die Schönste Frau der Welt“ wurde durch den Regisseur Ercan Karacayli ins Leben gerufen, der nicht nur inszeniert, sondern auch federführend die Geschichten geformt und mitgeschrieben hat.

Amelie Heiler ist 1994 in Oberschwaben geboren. Mit 13 Jahren brachte ihre Mutter ihre Adoptivschwester aus dem Urlaub aus Afrika mit und eröffnete das „African Queen“, ein afrikanisches Geschäft mit Mittagstisch in Ravensburg. Dadurch geprägt wuchs sie mit einer Vielfalt an Kulturen, sowie Menschen auf. Mit 16 ging sie für zehn Monate auf die High School in die USA und lebte bei Mormonen.