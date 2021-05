Die schlechteste aller Lösungen

Zum Artikel über die neue Trassenführung der B29 zwischen der Röttinger Höhe und Nördlingen hat uns folgende Zuschrift erreicht:

Der Bericht zeigt vor allem eines, dass wir von den Klimaschutzzielen der Bundesregierung noch Lichtjahre entfernt sind. Der Neubau einer Straße ist immer die schlechteste aller denkbaren Lösungen. Einen Trassenverlauf durch das Heidmühltal bei Flochberg/Schlossberg lehne ich aufs Schärfste ab. Die Bürger werden sich das nicht bieten lassen, und Sie können davon ausgehen, dass hier mit allen Mitteln dagegen vorgegangen wird.

Das Heidmühltal und in Folge das Tal der Eger von Trochtelfingen bis Nördlingen sind wertvolle Naturerlebnisräume und Heimat vieler seltener Tier- und Pflanzenarten. Seit vielen Jahren haben wir hier in Zusammenarbeit mit dem Forst und der Landwirtschaft einen intakten Lebensraum für das Rebhuhn geschaffen. Hier haben wir eine stabile Population, die stetig wächst.

Auf den sonnenbeschienenen Hängen haben wir einen gesunden Bestand der seltenen Kreuzotter und anderer Reptilien. Bei den Amphibien ist vor allem die Gelbbauchunke zu nennen, die in den kleinen Tümpeln entlang des Tals häufig vorkommt. Es gibt eine Vielzahl von Insekten und Schmetterlingsarten, vor allem auf den Heideflächen von Buch und Beiberg.

Das sind nur einige Beispiele aus der Schatzkammer Natur, die diese Fläche zu bieten hat. Es sind wertvolle Rückzugsräume für viele Arten und gern besuchte Erholungsgebiete für die Menschen, die hier leben. Eine Trassenführung durch dieses Gebiet würde alles nachhaltig vernichten.

Es ist mir wohl bewusst, dass es auf allen möglichen Trassenführungen schützenswerte Lebensräume gibt und natürlich Menschen, die sich mit guten Gründen gegen eine Straße wehren. Daher lehne ich den Bau einer neuen Straße ab.

Ich sehe auch nicht, weshalb der Ostalbkreis für die Bayern einen schnellen Zugang zur A7 bauen soll. Wenn man sich das Satellitenbild mal anschaut, haben wir hier schon eines der dichtesten Straßennetze überhaupt. Wir sollten versuchen das Verkehrsaufkommen zu reduzieren und nicht durch den Bau neuer Straßen das Gegenteil zu befeuern. Eine neue Straße bringt immer nur mehr Verkehr mit all seinen schlechten Eigenschaften für Mensch und Natur.

Ich schlage vor, das bestehende Straßennetz, wo es möglich ist, auszubauen. Die B466 sollte den Verkehr von der B25 Nördlingen in Richtung A7/Ulm aufnehmen. Dazu müsste eine Querspange vor Ohmenheim zur Anschlussstelle der A7 Aalen/Oberkochen gebaut werden.

Die B25 Wallerstein sollte den Verkehr in Richtung A7/Würzburg aufnehmen. Diese könnte sequentiell dreispurig ausgebaut werden.

Um die Ortschaften von Nördlingen bis Aufhausen zu entlasten, sollte es ein Durchfahrtsverbot für die Lkw ab 7,5 Tonnen auf dieser Strecke der B29 geben.

Weiter schlage ich für stark belastete Ortschaften eine Ortsumfahrung vor. Ortsumfahrungen sind aber immer genau zu betrachten, sie bringen oft mehr Schaden, als dass sie nutzen. Am Beispiel von Mögglingen wird das deutlich. Die Bewohner haben hier lange für die Umfahrung gekämpft und sie nun bekommen. Heute ist der Ortskern ausgestorben, einige Geschäfte und Wirtshäuser haben dicht gemacht, heute führt die Straße an den Siedlungen vorbei. Die Menschen in diesen Siedlungen kämpfen nun gegen den Lärm von der Straße. Eine Ortsumfahrung verlegt den Lärm also nur an eine andere Stelle.

Auch die wirtschaftlichen Interessen durch die direkte Anbindung an eine Bundesstraße sollte man nicht außer acht lassen. Verliert Bopfingen die B29, wird das für viele an dieser Straße ansässige Firmen nicht von Vorteil sein.

Die wenigen noch intakten Lebensräume müssen geschützt werden. Bopfingen und das Umland profitieren von ihren umliegenden Kulturlandschaften, gerade bei den steigenden Tourismuszahlen wird das sehr deutlich. Von unverbauter Natur profitieren schließlich alle.

Rainer Holzner, Mitglied im Ortschaftsrat Flochberg, Vorsitzender des Vogelschutz- und Zuchtvereins Bopfingen