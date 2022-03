Die Schiffe der SBS AG stechen wieder in See

Am kommenden Wochenende heißt es wieder „Leinen los!“. Die Schiffe der SBS AG fahren aber vorerst nur am Wochenende von Romanshorn nach Meersburg und von Rorschach nach Lindau. Weitere Kurse folgen. Weiterhin stündlich wird die Verbindung nach Friedrichshafen angeboten. Sicher bis Ende März gilt noch die Maskenpflicht in den Innenräumen. Ob diese Regelung anschließend fällt, ist noch offen. Im Außenbereich kann die Seebrise bereits ohne Maske genossen werden, teilt die SBS mit.

Die Coronapandemie hat nicht nur Auswirkungen auf die Passagierzahlen. Auch in der Werft hatte die SBS AG während den Wintermonaten mit den Nachwehen der Pandemie zu kämpfen. Bei den Ersatzteilen für die Schiffe kam es teilweise zu erheblichen Lieferverzögerungen, was den Werftplan gehörig durcheinanderbrachte. Dies führte dazu, dass die Reparatur der MF Romanshorn so lange dauert, dass aktuell und bis Ende März die MS Thurgau den Fährenersatzkurs übernimmt. Bis Ende des Monats ist damit der Autotransport nur zweistündlich möglich. Auch die weiteren Kursschiffe werden just-in-time vor dem Saisonstart von der Helling gelassen.

Die Frequenzen lagen 2021 im Fünf-Jahres-Schnitt bei rund 50 Prozent. Als Konsequenz daraus entschied sich die Geschäftsleitung, in diesem Jahr die Vorsaison um einen Monat zu verlängern. Die Hauptsaison beginnt also erst am 2. Juli. Der Personalbestand in der Nautik wird aktuell aufgestockt. In diesem Jahr werden gleich zwei Kurse für angehende Matrosen angeboten. Der neue Technische Betriebsleiter von Nautik und Werft, Silvan Paganini, ist überzeugt, dass das Fahrplan-Angebot so schon bald wieder ausgebaut werden kann.

Andrea Ruf, CEO, ist erleichtert, dass ab April die Schifffahrten ohne Einschränkungen stattfinden können und hofft zusammen mit den Mannschaften aus den Bereichen Nautik, Gastronomie und Administration auf viele Fahrgäste. Für diesen Frühling hat die SBS ein attraktives Angebot zusammengestellt. Den Auftakt bildet das Hafenfest am 9. und 10. April. Neben den Gastschiffen DS Hohentwiel und MS Oestereich wird auf der MS Säntis die erste Thurgauer Hochzeitsmesse stattfinden. Ein weiteres Highlight ist das einmalige Kunstevent „Romanshorner Luftspiele“, welches am 23. April stattfindet, gefolgt von der Flottensternfahrt Ende April.