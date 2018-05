„Die schönste Schule der Stadt Biberach“

Nach rund 13 Jahren ist die Sanierung der Pflugschule nun auch offiziell abgeschlossen. Die Schüler und Lehrer haben das Gebäude zwar schon zu Jahresbeginn wieder in Besitz genommen, am Freitagmorgen gab es den offiziellen Festakt mit vielen lobenden Worten.

Die Sanierung der Pflug-Förderschule in der Wielandstraße – im Fachjargon heißt sie jetzt Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen – ist eines der längsten Sanierungsprojekte der jüngeren Stadtgeschichte. Von 2005 bis 2007 wurden bereits die Sanitäranlagen und das Äußere des Gebäudes saniert, das 1906/07 als Mädchenschule erbaut worden war.

Ab 2008 folgte eine jahrelange Diskussion darüber, ob die Förderschule nicht in der Schul- und Sportmeile besser angesiedelt wäre, gefolgt von Ideen, die jüngeren und älteren Klassen räumlich voneinander zu trennen. Erst 2015 beschloss der Gemeinderat eine umfangreiche Innensanierung. Verbunden damit war auch die Entscheidung, die Pflugschule in ihrem Gebäude zu belassen. 6,4 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet, rund 2,4 Millionen kam als Zuschuss vom Land.

„Das Thema Pflugschule landete gelich nach meinem Amtsantritt 2013 auf meinem Schreibtisch“, sagte Oberbürgermeister Norbert Zeidler bei der Feierstunde. „Das gesamte Themenfeld war reichlich vermint und es bedurfte intensiver Diskussionen.“ Die Entscheidung, das Gebäude zu sanieren und die Pflugschule beisammen zu lassen, sei rückblickend die richtige gewesen, so Zeidler. Das Gebäude selbst sei eines der prägendsten der Stadt und ein Zeichen dafür, wie gut die Stadt mit ihren denkmalgeschützten Gebäude umgehe, so Zeidler, „auch wenn das immer wieder negiert und angezweifelt wird“. Dabei genössen Schulgebäude auch künftig eine höhere Priorität „als manche Gebäude, die gar nicht so weit von hier weg sind“, konnte er sich einen Seitenhieb auf den anstehenden Bürgerentscheid zum Pestalozzihaus nicht verkneifen.

Er sei total begeistert von dem, was hier entstanden ist, so Zeidler. „Die Pflugschule darf sich mit dem inoffiziellen Titel ,Schönste Schule der Stadt Biberach schmücken.“ Der Weg dahin sei lang und voller Lärm und Dreck gewesen, so der OB. Er bedankte sich bei Schülern und Lehrern für die große Kompromissbereitschaft und Leidensfähigkeit.

Die Sanierung sei ein Meilenstein mit Weitblick für Schule und Unterricht, lobte Achim Schwarz, kommissarischer Leiter des Staatlichen Schulamts Biberach. Er betonte vor allem das Zusammenwirken von gut gestalteten Schulräumen und guter Pädagogik für ein gelingendes Lernen. Beides sei an der Pflugschule nun vorhanden.

„Vergangenes aufgespürt“

Architekt Florian M. Scheytt, der für die Innensanierung verantwortlich war, sprach von einer schwirigen Aufgabe und einem Kraftakt. Der Zeitplan sei sehr eng getaktet gewesen, außerdem habe die Sanierung bei laufendem Schulbetrieb vonstatten gehen müssen. Auf einer Gebäudefläche von rund 3500 Quadratmetern gebe es nun ein durchgängiges gestalterisches Konzept, das den alten Gebäudebestand mit Modernem verbinde. „Wir haben dabei auch Vergangenes aufgespürt und es dem Gebäude wieder zurückgegeben“, sagte Scheytt mit Blick auf die wieder freigelegten, originalen Terrazzobelägen auf den Böden der Schule.

Anika Raendchen, seit Herbst 2013 Leiterin der Pflugschule, bezeichnete die fünf Jahre ihrer bisherigen Amtszeit, die von der Sanierung geprägt waren, als „spannend, herausfordernd und ein bisschen verrückt – für die Schule aber insgesamt erfolgreich“. Trotz vieler kontroverser Diskussionen sei nun eine erstaunlich klare Linie zu erkennen – sowohl bei der Gestaltung des Schulhauses, als auch bei der Gestaltung des Schulprofils. Der Spagat zwischen Altem und Neuem sei an der Pflugschule gelungen.

Die Pflugschüler trugen zum Programm, das von Laura Renz und Festim Krasniqi moderiert wurde, mit zwei Trommlergruppen und einem Becher-Rap sowie mit Chorstücken bei. Die katholische Gemeindereferentin Renate Fuchs und der evangelische Schuldekan Michael Pfeiffer segneten danach das sanierte Gebäude.

Anschließend hatten Schüler und Lehrer einen Tag der offenen Tür vorbereitet, bei dem die Schule selbst zu einer kleinen Stadt wurde. Neben einer Stadtbücherei, einem Stadtcafé gab es auch einen Bauhof, ein Archiv und eine Musikschule. Die Flure zwischen den einzelnen Räumen erhielten Straßennamen, die die am Bau beteiligten Menschen würdigten. So durfte sich der Oberbürgermeister über die „Norbert-Zeidler-Allee“ freuen, die vom Haupteingang zum Rektorat führte.