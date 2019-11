Die Ruine Hornstein lädt zum Weihnachtsmarkt ein

Die Vorbereitungen für den 13. Weihnachtsmarkt auf der Ruine Hornstein, der am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, stattfinden wird, laufen bereits auf Hochtouren. Fleißige Hände fertigen liebevoll Girlanden aus Tannenreisig an, die dann das Burgtor schmücken sollen. Es wird geputzt und geräumt, gerichtet und geplant. Die Besucher können sich auf eine einzigartige Atmosphäre mit Lichtern und Musik, die Weihnachtskrippe in der Schlosskapelle mit Wessobrunner Stuck sowie allerlei kulinarische Köstlichkeiten wie zum Beispiel Glüh-Met freuen. Der Förderverein Ruine Hornstein wird im Holzofen frische Dennetle backen und Gulaschsuppe und Rote Wurst anbieten.

An den Marktständen werden Kunsthandwerk und andere weihnachtliche Artikel angeboten. Von der Bühne erklingt musikalisches Programm und im Turmzimmer wartet eine Märchenerzählerin auf die kleinen Gäste.

Außerdem wird es einen himmlischen Briefkasten geben. Kinder können Gebasteltes, Gemaltes, Wunschzettel oder was sie sonst schon immer mal dem Christkind sagen wollten, in einem Umschlag mitbringen und einwerfen. Die Post wird weitergeleitet und ganz bestimmt beantwortet werden. Der Brief muss nicht frankiert sein, aber der Absender muss unbedingt draufstehen, damit die Antwort auch den Weg zurückfindet.

Selbstverständlich wird auch der Nikolaus vor Ort sein und selbstgemachte Leckereien an die Kinder verteilen. Am Sonntag bietet außerdem der Reitverein Hitzkofen-Bingen für die kleinen Gäste Ponyreiten an.