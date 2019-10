Die „Rote Königin“ darf feiern

Mit einer historischen Feuerwehrübung hat die Boller Abteilungswehr den 50. Geburtstag ihrer „Roten Königin“ begangen. Die Feuerwehrkammeradschaft Boll pflegt das außer Dienst gestellte, am 23. Oktober 1969 zugelassene Tragkraftspritzenfahrzeug TS 8 mit dem Kennzeichen „STO-S 80“ liebevoll. Es ist in der seinerzeit eigens geschaffenen Garage im ehemaligen Rathaus untergebracht.

Das TSF-Fahrzeug ist ein Ford-Transit mit 65 PS und einem zulässigen Gesamtgewicht von 2950 Kilogramm. Feuerwehrkommandant war bei der Zulassung Albert Schad.

Bei einer historischen Feuerwehrübung brachte die Abteilungswehr das Fahrzeu wieder zum Einsatz. Angetreten waren die Wehrmänner nach der Alarmierung durch den „fahradfahrenden“ Feuerreiter und den Einsatzbefehl in historischen Feuerwehrausrüstung gab Abteilungskommandant Florian Löffler.

Übungsobjekt war das Dorfgasthaus „zum Schwanen“ das in Brand geraten war. Die im Fahrzeug mitgeführte TS 8 Motorspritze, sie steht für eine Löschwasserförderung von 800 Litern pro Minute, wurde an einem Überflurhydranten angeschlossen. Mit einer weitern TS-8-Spritze wurde weiteres Löschwasser aus dem nahe gelegenen Krumbach gefördert. Transportiert wurde diese Spritze mit einem Tragspritzenanhänger mit Schlauchhaspel, gezogen von einer Lanz-Zugmaschine aus dem Jahre 1954. Dieser Anhänger war das Herzstück der Boller Wehr vor dem Kauf der STO-S 80. Auch eine alte Drehleiter kam am angenommenen Brandobjekt zum Einsatz, diese ist aber in Privatbesitz und wurde von der Wehr ausgeliehen.

Mit einem „Schwein am Spieß“ feierten im Anschluss an die Übung die Feuerwehrkameraden das 50-Jährige vor dem ehemaligen Gerätehaus.