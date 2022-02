Die Regierung muss liefern

Die Landtagswahl ist jetzt fast ein Jahr her. Sofort im Anschluss starteten die Kampagnen für die Bundestagswahl. Als Ergebnisse gab es ein Weiter so in Stuttgart und einen kaum erwarteten Regierungswechsel in Berlin, der mit viel Aufbruchsrhetorik begleitet wurde. Mindestens zwölf Monate galten aufgrund der Wahlkämpfe in Baden-Württemberg die Regeln der politischen Kommunikation. Es galt, Stimmen einzusammeln. Dafür wurde verkürzt, polemisiert, dramatisiert. Doch jetzt muss die Landesregierung den Schalter in Richtung sachliche und nachvollziehbare Arbeit umlegen.

Bildungspolitik verspricht wenig Prestige

Die Stimmung im Südwesten ist nämlich deutlich schlechter als im Bundesdurchschnitt. Das belegt die jüngste Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Zeitungen in Baden-Württemberg. Das allgemeine Krisenmanagement der grün-schwarzen Koalition hat an Ansehen gelitten. Es gibt offensichtlich viele Fragen in Richtung Pandemie-Bekämpfung und auch ein generelles Achselzucken in der Bevölkerung, wenn es um die Schulpolitik geht.

Mit Bildungspolitik ist es in Deutschland schwierig, Erfolge einzuheimsen. Vielmehr ist das Gegenteil häufig der Fall. Die CDU kann ein Liedchen davon trällern, schließlich wurde der unglückliche Wahlkampf von Susanne Eisenmann mit der folgenden krachenden Niederlage nicht nur, aber auch mit den Defiziten an den Schulen in Verbindung gebracht.

Dass sich nun 60 Prozent der Befragten unzufrieden über die Schulpolitik äußern, deutet auf die Achillesferse der Grünen hin. Spätestens zur Hälfte der Legislaturperiode – also etwa 2023/24 – wird die amtierende Ministerin Theresa Schopper Nadelstiche ihres Koalitionspartners verspüren. Die CDU braucht Sachthemen, die sie inhaltlich unterfüttern muss, um aussichtsreich um die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann kämpfen zu können. Bildung ist so ein Thema, die Pandemie wird hoffentlich vorbei sein. Schon jetzt liegen die Bälle auf dem Elfmeterpunkt: Es sind Lernrückstände und eine behäbige Digitalisierung der Schulen.