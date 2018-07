Die Regale sind wieder gut gefüllt

Bad Waldsee (sz) - Einen ganzen Lastwagen voller Geschenkartikel erhielt das „Klosterhof-Lädele“ vom Versandhaus Walz. Auch dieses Mal handelt es sich ausschließlich um gesponserte aktuelle Katalogware.

Beim vorausgegangenen Besuch im Versandhaus Walz sagten die beiden Geschäftsführer Werner Fritsch und Dr. Daniel Gutting zu, auch weiterhin die ehrenamtliche Arbeit der Bad Waldseer Suppenküche aktiv zu unterstützen. Rechtzeitig sind somit die Regale wieder reichlich ausgestattet mit weit mehr als 100 Sonderartikeln, überwiegend Weihnachtsdekoration, Kinderspielzeug und Haushaltwaren.

Jeweils in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr am Montag bis Freitag und in der Zeit von 10 bis 12 Uhr am Samstag kann jedermann zu Schnäppchenpreisen einkaufen. Der Erlös kommt zu hundert Prozent der Suppenküche zugute.