Die rechte Seite des FV II kommt zurück

Die U23 des FV Ravensburg tritt in der Fußball-Landesliga am Samstag um 15.30 Uhr beim FV Rot-Weiß Weiler an. Mitentscheidend wird sein, wie viel Kraft das 4:4 am Mittwoch in Mietingen gekostet hat.

„Das sind alles junge Kerle“, sagt Trainer Nectad Fetic und hat keine Bedenken. „Wir hatten zwei volle Tage Pause – ich gehe nicht davon aus, dass das Spiel am Mittwoch noch Nachwirkungen hat.“ In Weiler wird der Kader auch wieder komplett sein: Nico Maucher und Felix Widmann sind wieder dabei – auf die in den Partien davor eingespielte rechte Seite musste Fetic in Mietingen verzichten. Der Trainer schließt auch nicht aus, dass Marcel Fetscher wieder zur Mannschaft stößt.

Dem FV Rot-Weiß Weiler geht zum Saisonende die Puste aus: Sieben Punkte aus den vergangenen sechs Spielen – das ist höchstens eine mittelmäßige Bilanz. Auf jeden Fall ist es keine, mit der die Allgäuer um Platz zwei mitspielen können. Anfang März hatte Weiler noch den TSV Berg geschlagen und dann ein Heimspiel nach dem anderen gewonnen – bis zum 2:5 gegen den SV Ochsenhausen. Nach der 0:3-Pleite beim VfB Friedrichshafen am vergangenen Wochenende ist der Traum von der Relegation zur Verbandsliga wohl endgültig geplatzt.

Fetic widerspricht vorsichtig: „Ich denke schon, dass Weiler noch auf Platz zwei schielt.“ Ravensburgs Trainer schanzt den Allgäuern auch die Favoritenrolle zu: „Wir sind da nur Außenseiter“, meint Fetic. „Aber auch wenn Weiler Dritter ist und wir auswärts antreten müssen – wir sind nicht das Team, das sich hinten reinstellt. Wir wollen auch dort gewinnen.“