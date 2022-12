„Die Puppenspielerin“ erzählt vom Abschiednehmen

Ulm (sz) - Im Roman „Die Puppenspielerin“ der Nersinger Autorin Sibylle Schleicher geht es um das schwierige Abschiednehmen. Die Theaterei Herrlingen bringt die Geschichte nun auf die Bühne.

Im Herbst des vergangenen Jahres veröffentlichte die in Nersingen lebende Schauspielerin und Autorin Sibylle Schleicher ihren autobiografisch beeinflussten Roman „Die Puppenspielerin“ – ein Stoff, der Edith Ehrhardt, Prinzipalin der Herrlinger Theaterei, so sehr beeindruckte, dass sie aus dem Roman ein Bühnenstück schuf. Am 6. Dezember um 19 Uhr wird „Die Puppenspielerin“ in der Theaterei uraufgeführt.

Das Bühnenbild von Barbara Fumian bringt Szenen der Beziehung der beiden Zwillingsschwestern Sarah und Sophie auf die Theaterei-Bühne: eine Gartenbank, Schattenspielfiguren – aber auch ein weißes Bett: Sarah ist schwer erkrankt, ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Intention des Stückes erzählen Autorin Sibylle Schleicher – die die Endfassung der Uraufführung auch noch nicht kennt – und Stückeschreiberin Edith Ehrhardt fast identisch: Der Schwerpunkt liegt auf der Grundidee, „dass auch noch viel Zeit ist, wenn wenig Zeit ist“. Wie mit dem nahenden Tod eines Menschen umgehen, denn man aus ganzem Herzen liebt, den man – wie im Fall der zweieiigen Zwillingsschwestern Sarah und Sophie – so sehr liebt, dass die Beziehung nahezu symbiotisch ist und die eine Schwester die Gedanken der anderen Schwester weiterdenken kann?

Ein Ratgeber will das Stück in der Hilflosigkeit einer solchen Situation nicht sein, wohl aber eine Hilfestellung: Wie mit dem Schwierigen umgehen, mit dem Unvermeidbaren? „Manche Menschen schämen sich zeitlebens für ihre Hilflosigkeit“, sagt Sibylle Schleicher. „Aber alle Menschen sind hilflos in einer solchen Situation.“ Was tatsächlich ein Stück weit weiterhilft, weiß sie: „Humor. Manchmal Galgenhumor. Und Erinnerungen.“ Das Stück möchte – gerade nach der Erfahrung, die viele mit dem einsamen Sterben von Angehörigen in der Pandemie gemacht haben – zeigen, wie wertvoll diese Zeit ist.

Deshalb, so Edith Ehrhardt, wird „Die Puppenspielerin“ auch kein trauriges Stück sein, zumal es stark von Musik (Sound: Julia Klomfass) getragen sein wird. Die Musik ist praktisch als dritter Schauspieler auf der Bühne. Schwerelose, leichte, schwebende Anteile wird das Stück haben, heitere Szenen. Das Publikum werde lachen – und vielleicht auch manche Träne verdrücken, wie es ihr selbst in den Proben des Stückes auch schon passiert ist, gibt Edith Ehrhardt zu. Lange arbeiteten sie und die beiden Stuttgarter Schauspielerinnen Lisa Wildmann und Britta Scheerer an verschiedenen Fassungen, bis sich jene herauskristallisierte, die nun Premiere haben wird. In dieser Fassung ist – gerade aufgrund der quasi symbiotischen Beziehung der Zwillinge – nicht festgelegt, wer welche Rolle spielen. Beide Schauspielerinnen schlüpfen wechselweise in beide Rollen und erleben die identische Situation aus der Perspektive beider Schwestern. Denn im Roman blieben die beiden Schwestern einander im Leben eng verbunden, auch über Heirat und Kinder hinaus: Die eine Schwester schreibt Stücke, die andere kreiert die Puppen dazu. „Der gemeinsame geistige Raum wird von zwei Seiten beleuchtet“, erklärt Edith Ehrhardt. Gespaltenheit und Doppelung geschieht so – aber eine solche Situation betrifft nicht nur Zwillinge, sagt Sibylle Schleicher: Der Tod eines Geschwisters betrifft auch alle „normalen“ Geschwister.