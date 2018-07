Die Promi-Geburtstage vom 27. September 2010: Avril Lavigne

Hamburg (dpa) – Sie galt als Gegenentwurf zu Popsternchen Britney Spears. Mit Erscheinen ihres Debütalbums „Let Go“ avancierte Avril Lavigne 2002 zur großen Hoffnung der Pop-Industrie. Heute feiert die erfolgreiche Kanadierin ihren 26. Geburtstag.

Ein Mädchen, das seine Gitarre selbst umlegte, mehr als ein paar Akkorde spielen konnte und eigene Texte zu Papier brachte, versprach authentisch zu sein. Ihr Hit „Complicated“ war geballt schnodderige Teenager-Attitüde, ein Popsong, der von den Beziehungsnöten heranwachsender Mädchen erzählt und sich millionenfach verkaufte. Von MTV-Award bis Echo heimste die Gitarristin und Sängerin mit den langen, glatten Haaren in den Folgejahren weltweit Preise und Auszeichnungen ein.

Auch mit ihrem dritten Album, „The Best Damn Thing“ (2008), das weltweit die Top-Positionen der Charts erklomm, blieb Lavigne ihrer aufmüpfigen Haltung treu, die sich nun allerdings weniger in ihrer äußeren Erscheinung spiegelte, als in ihren Texten - angefangen bei der Single „Girlfriend“: „I don't like your girlfriend! I think you need a new one!“ Das Markenzeichen ihrer Anfangsjahre – weite Hosen, Turnschuhe und einfache, ärmellose T-Shirts - tauschte sie gegen schwarze Korsagen und glitzernde Kleider ein, ihre Haare färbte sie blond.

Lavigne umwehte weiterhin ein Hauch von Rebellion, der in der punkigen Cheerleader-Optik ihres dritten Albums ebenso Ausdruck fand wie in ihrer eigenen Modelinie „Abbey Dawn“.

Vom Pop-Universum scheinbar meilenweit entfernt, wuchs Lavigne in der verschlafenen kanadischen Kleinstadt Napanee sehr behütet auf. Sie durfte weder Jungs auf ihrem Zimmer empfangen noch auf Partys gehen. Mit 14 Jahren sang sie religiös gefärbte Country-Balladen in der Kirche, ehe sie von ihrem ersten Manager Cliff Fabri bei einem Auftritt in einem Buchladen entdeckt wurde.

Ein Jahr später verließ sie an der Seite ihres Bruders die kanadische Provinz und versuchte ihr Glück in New York. Dort geriet Lavigne an den Arista-Chef Antonio Reid, der sie sofort unter Vertrag nahm. Weil die Arbeit an ihrem ersten Album bald ins Stocken geriet, schickte sie der Plattenchef zu dem renommierten Songschreiber und Produzenten Cliff Magness nach Los Angeles. Im sonnigen Kalifornien konnte Lavigne ihr Debütalbum „Let Go“ (2002) nach ihren Vorstellungen abschließen.

Ihre Ehe mit dem Sum 41-Sänger Deryck Whibley währte nur kurz. „Deryck und ich waren sechseinhalb Jahre zusammen. Wir sind befreundet, seit ich 17 war, haben eine Beziehung angefangen, als ich 19 war, und haben geheiratet, als ich 21 war“, schrieb die Sängerin auf ihrer Website kurz nach der Trennung von ihrem Mann.

Doch auch nach dem Scheitern ihrer Ehe sprachen Lavigne und Whibley einander Bewunderung aus. Die beiden Kanadier hat es zumindest in musikalischer Hinsicht wieder zusammengeführt. Für die Arbeit an ihrem noch unbetitelten, vierten Album holte Lavigne ihren Ex-Mann, der zuvor bereits „The Best Damn Thing“ mitproduziert hatte, ins Studio.

Seit einem halben Jahr ist Lavigne mit dem Schauspieler Brody Jenner (26), bekannt aus der Reality-Serie „The Hills“, zusammen. An der Küste von Malibu zeigte sich das Paar in diesem Sommer schwer verliebt.

