Die Promi-Geburtstage vom 27. Mai 2010: Joseph Fiennes

Hamburg (dpa) - Historische Charaktere liegen ihm: Joseph Fiennes wurde in Deutschland vor allem auch als Luther-Darsteller bekannt, doch seine Leidenschaft sind Shakespeare-Dramen.

In „Shakespeare in Love“ (1998) verkörperte der Brite, der heute 40 Jahre alt wird, den elisabethanischen Barden sogar persönlich. Von den sieben Oscars, die der Film gewann, ging allerdings keiner an den Hauptdarsteller - schon tragisch.

Pech hatte Fiennes auch mit dem Oscar-prämierten Film „Der Pianist“ (2002) von Roman Polanski, in dem er eigentlich die Hauptrolle spielen sollte, wegen einer Theaterverpflichtung allerdings absagen musste. Adrien Brody gewann schließlich für seine Darstellung des polnischen Juden Władysław Szpilman einen Oscar.Geboren in England wuchs Joseph Alberic Fiennes mit sechs Geschwistern im irischen West Cork auf. Der Sohn einer Schriftstellerin und eines Fotografen eiferte seinem älteren, schauspielernden Bruder Ralph nach und stand bereits im Alter von 9 Jahren auf der Schultheaterbühne.Joseph absolvierte eine Schauspiel-Ausbildung an der Guildhall School und begann eine Laufbahn als Theaterdarsteller. Nach wenigen Aufführungen bekam er die Chance, bei der renommierten Royal Shakespeare Company vorzusprechen, wo er für zwei Spielzeiten engagiert wurde. Parallel arbeitete er auch an anderen britischen Häusern - vorwiegend in Shakespeare-Stoffen.1995 stand Fiennes, dessen Bruder Ralph zu diesem Zeitpunkt schon mit Steven Spielbergs „Schindlers Liste“ bekannt geworden war, zum ersten Mal vor der Kamera. Auf den Fernsehfilm „Poppy“ folgte ein Jahr später sein Kinodebüt „Gefühl und Verführung“, einem mäßig erfolgreichen Streifen von Bernardo Bertolucci.Doch der junge Fiennes ließ sich nicht entmutigen, und wurde 1998 für den Glauben an sich belohnt. Zunächst machte er an der Seite von Cate Blanchett in dem Historiendrama „Elisabeth“ eine gute Figur, mit der Hauptrolle in „Shakespeare in Love“ gelang ihm der internationale Kinodurchbruch. Als verliebter Dichter stellte er in dem Kostümdrama der adligen Viola (Gwyneth Paltrow) nach.Einen weiteren Erfolg feierte Joseph Fiennes 2003 als Martin Luther in dem gleichnamigen Film „Luther“. Während von einigen Kritikern lobend erwähnt wurde, dass sich die Reformatoren-Saga nicht nur auf die üblichen Legenden stützte, sah der Rezensent der „Süddeutschen Zeitung“ in Fiennes einen „Rudi Dutschke des Spätmittelalters“, der den charmanten Erneuerer gab, ohne aber die anti-semitische Haltung Luthers zu thematisieren.An der Seite von Matthias Schweighöfer und Til Schweiger war Fiennes schließlich in dem Fliegerdrama „Der Rote Baron“ (2008) zu sehen, das aber bei Publikum und Kritik nicht recht abhob.

Mehr Glück hatte Fiennes dagegen bei der Familienplanung: Im März konnte er sich mit seiner Frau, dem Schweizer Model Maria Dolores Diéguez, über die Geburt einer Tochter freuen.

NAMEBERUFALTERGEBURTSDATUMGEBURTSORTGEBURTSLANDOLIVER, Jamiebritischer Koch3527.05.1975ClaveringGroßbritannienPFLAUME, Kaideutscher Fernsehmoderator4327.05.1967Halle (Saale)DDRGOSSETT JR., Louisamerikanischer Filmschauspieler7427.05.1936New YorkUSA