Die Promi-Geburtstage vom 26. September 2010: Bryan Ferry

London (dpa) - Er hat für den Imagewandel gekämpft, wollte nicht mehr der schöne Dandy sein. Auch den Paradiesvogel hat er versucht loszuwerden. Trotzdem ist Bryan Ferry bis heute der Inbegriff des stylischen, ein bisschen unterkühlten Musiker-Künstler-Megatalents. Heute wird er 65.

Das Ganze scheint ihm aber ziemlich egal zu sein. „Es ist mir gleichgültig, was ich bin“, hat er kürzlich in einem Interview gesagt. Genüsslich kann er deshalb auch zu alten Wurzeln zurückkehren - und sich mit schönen, jungen Frauen umgeben.

Für das Cover seiner neuen Platte „Olympia“, die am 22. Oktober erscheint, hat Ferry dann auch gleich Model Kate Moss mit glänzenden Klunkern um den Hals fotografieren lassen. Im Video zur Single „You Can Dance“ tanzen langbeinige, junge Frauen um Ferry herum. Ferry und Models - das hat Tradition.

Legendär ist sein Liebeskummer um Jerry Hall, die ihn Ende der 1970er Jahre verließ und wenig später Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger „heiratete“. Ferry selber gab dann Model Lucy Helmore das Jawort. Auch sie hatte für Ferrys Band Roxy Music Modell gestanden, für das Cover des Albums „Avalon“. Die Scheidung kam 2004. Schnell fanden Klatschreporter heraus: Ferry war mit einer 35 Jahre jüngeren Tänzerin zusammen. „Ich ziehe es vor, kein Wort mehr darüber zu verlieren“, sagte Ferry im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ über seine Scheidung. Sein Gigolo-Image allerdings ist wieder entfacht.

Was sein neues Album „Olympia“ musikalisch bringen wird, ist noch nicht klar. Brian Eno, der langjährige Kollege von Roxy Music, soll wohl dabei sein. Es gibt eigene Ferry-Songs, aber auch Cover-Versionen. Mit solchen Cover-Songs hatte sich der Brite als Solomusiker einen Namen gemacht, nachdem er in den 1970er Jahren mit Roxy Music das Glamrock-Genre neu definiert hatte - manche sagen auch, er habe es überhaupt erst richtig erfunden.

Mit Hits wie „Virginia Plain“ oder „Do the Strand“ und glitzernden, aufwändigen Kostümen ging es für Roxy Music in den 70ern nach oben in die Charts. Immer wieder kamen sie danach zusammen, trennten sich wieder, machten in der einen oder anderen Kombination aber fast immer weiter Musik miteinander. In den 80er Jahren gab es dann vor allem Schmachtendes von Ferry zu hören, einige seiner Songs sind sogar als „Yuppie-Hymnen“ verschrien. Seine Stimme allerdings blieb sein gelobtes Markenzeichen - egal, ob er säuselte oder Sprechgesang benutzte, ob sie müde, lasziv oder sehnsüchtig klang.

Nachdem er - vom kreativen Gesichtspunkt gesehen - in den 1990er Jahren eher vor sich hingedümpelt hatte, „gefangen in einem Netz aus Luxus und Langeweile“, wie damals eine Zeitung schrieb, kam von Anfang des neuen Jahrtausends an wieder Tempo auf. Sein letztes Album, „Dylanesque“, bestand aus Versionen von Bob-Dylan-Songs, eine Tour schloss sich an. Davor machte er sich viele neue Fans mit einer Platte mit Cover-Versionen von Musik der 30er Jahre. Bei einer bunten Mischung dürfte es wohl auch in Zukunft bleiben, sagt Ferry selber: „Ich mag den Kontrast zwischen unterschiedlichen Musikformen und Stilen.“

