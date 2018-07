Die Promi-Geburtstage vom 26. Mai 2010: Helena Bonham Carter

Hamburg (dpa) - Helena Bonham Carter ist eine starke Frau mit einem eigenen Kopf: „Ich hasse es, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll. Da kann es auch zwischen Tim und mir unangenehm werden“, verriet die adlige Britin, die mit dem Regie-Paradiesvogel Tim Burton verheiratet ist, im „Tele 5“-Interview.

Ihre Felder aber haben die beiden inzwischen abgesteckt: „Wenn wir arbeiten, bestimmt Tim und zuhause sage ich, wo es langgeht. So teilen wir das auf“, meint Helena Bonham Carter, die heute ihren 44. Geburtstag feiert.

Wie kaum eine andere Schauspielerin ihrer Generation verkörpert sie den Typus der distinguierten, etwas anämischen britischen Upper-Class-Lady, die scheinbar perfekt in jeden Kostümfilm passt - oder sind das etwa alles nur Klischees? Als abgrundtief böse Bellatrix Lestrange sorgte sie in den „Harry Potter“-Filmen für wohligen Grusel bei jungen Kinofans, spielte bei „Terminator: Die Erlösung“ mit und geisterte als Rote Königin durch Tim Burtons verrückten Fantasy-Film „Alice im Wonderland“. Alltägliche Rollen sind das alles nicht, die Frau sucht das Besondere. Helena Bonham Carter stammt aus einer gut situierten Familie, ihr Vater war Banker, die Mutter Psychoanalytikerin. Urgroßvater Herbert Henry Earl of Oxford and Asquith brachte es bis zum Premierminister (1908-1916), ihre Großmutter Lady Violet Bonham Carter war eine bekannte Politikerin und gehörte dem Unterhaus an. Eine solche Herkunft kann durchaus eine Bürde sein, aber Bonham Carter wusste früh, dass sie Schauspielerin werden will. Mit 15 trat sie in einem Werbespot auf, 1986 feierte sie ihr Debüt in Trevor Nunns Film „Lady Jane“, bevor sie mit der Verfilmung von E.M. Forsters Roman „Zimmer mit Aussicht“ ihren Durchbruch feierte. Ein durchaus zwiespältiger Erfolg, denn in der Folge schien die zierliche Lady auf Kostümfilme oder gediegene Shakespeare-Adaptionen abonniert zu sein. Sie spielte in den Literaturverfilmungen „Maurice“, „Engel und Narren“ und „Howards End“ mit, gab die Ophelia in Franco Zefferellis „Hamlet“ (1990) oder war in Kenneth Branaghs „Frankenstein“-Bearbeitung zusehen. Mit dem Shakespeare-Mimen Branagh war Helena Carter Bonham zwischen 1994 und 1999 liiert. Gemeinsam stand das Paar in dem ambitionierten Drama „Vom Fliegen und anderen Träumen“ 1998 vor der Kamera. Endlich einmal kein Kostümfilm. Bonham Carter spielte eine sterbenskranke, gelähmte Frau, Branagh einen spinnerten Außenseiter. „Eine brillant geschriebene und gespielte Tragikomödie“, befand der „film-dienst“. Aufsehen erregte auch ihr Part in dem provokanten Streifen „Fight Club“ an der Seite von Brad Pitt und Edward Norton. Danach war Helena Bonham Carter vor allem in den skurrilen Filmen ihres Partners Tim Burton zu sehen. Sie tummelte sich auf dem „Planet der Affen“, sorgte für Gänsehaut als Hexe in dem grandiosem Südstaaten-Drama „Big Fish“ und spielte in dem zuckersüßen Märchen „Charlie und die Schokoladenfabrik“ an der Seite von Johnny Depp.

