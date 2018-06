Die Promi-Geburtstage vom 25. Januar 2014: David Grossman

Tel Aviv (dpa) - Das schriftstellerische Werk des israelischen Autoren David Grossman steht im Zeichen von Krieg, Terror und immer wieder enttäuschten Hoffnungen auf Frieden in Nahost.

In seinen Büchern schildert der Autor, der am Samstag (25. Januar) 60 Jahre alt wird, das Leiden des Einzelnen am nicht enden wollenden Konflikt auf eindringliche Weise. Er gehört zu einer Generation israelischer Autoren, die vom permanenten Konflikt geprägt wurde.

Von dem blutigen Zwist zwischen Israel und den Arabern wurde auch Grossman selbst zutiefst getroffen: Sein Sohn Uri wurde im Sommer 2006 im Libanonkrieg getötet, nur zwei Tage vor dem Ende der Kämpfe, zu dem Grossman nur kurz zuvor zusammen mit anderen eindringlich aufgerufen hatte. Im vergangenen Jahr erschien sein Buch „Aus der Zeit fallen“, in dem es um die Trauer um enge Angehörige geht - Grossmans „bisher persönlichstes Buch“, wie der Hanser-Verlag schrieb.

Auch nach dem tragischen Verlust des Sohns blieb der Autor seiner Rolle als Sprachrohr der israelischen Friedensbewegung treu. Seine Äußerungen zur Lage der Nation wurden zuletzt allerdings immer drängender und ungeduldiger. „Wir sind gefangen in einer Kultur des Hasses und der Ängste. Die Gewalt ist in unsere inneren Organe eingedrungen“, sagte er bei einer Literaturveranstaltung in Jerusalem. Der 1954 als Sohn eines Busfahrers in Jerusalem geborene Friedensaktivist beschrieb Israel als einen „selbstmörderischen Staat“. Die Besatzung des Westjordanlandes und die schleichende Besiedelung nannte er eine moralische Katastrophe und eine politische Dummheit.

Seinen 2009 auf Deutsch erschienenen Roman „Eine Frau flieht vor einer Nachricht“ beendete er nach dem Libanonkrieg. Der Autor beschreibt darin die Angst einer Mutter um ihren Sohn beim Militär. Sie bricht zu einer Reise auf in dem irrationalen Glauben, sie könnte durch die Flucht vor der schlimmen Nachricht den Tod selbst verhindern. Damit wird sie zum weiblichen Alter Ego Grossmans, der das Buch zu Beginn des Militärdienstes seines Sohns angefangen hatte und ihn damit symbolisch „beschützen“ wollte - vergeblich. 2012 erschien „Die Umarmung“, ein Buch, das nur aus wenigen Sätzen besteht. Aber es gelingt Grossman, die tröstende Kraft der zärtlichen Geste angesichts der Einsamkeit des Individuums ohne falschen Zungenschlag in Worte zu kleiden.

Grossman hat an der Hebräischen Universität Philosophie und Theater studiert, später arbeitete er beim israelischen Hörfunk. Berühmt wurde er mit seinem Roman „Stichwort: Liebe“ (1986). In Israel sind auch seine Kinderbücher sehr beliebt.

Als einen der prägenden Einflüsse seiner Jugend in Jerusalem beschrieb er in der Zeitung „The Guardian“ die Nachwirkungen des Holocaust. „Ich wuchs in einer Nachbarschaft und Familie auf, in der man nicht einmal das Wort "Deutschland" in den Mund nahm“, schrieb er einmal. Auch das Wort „Holocaust“ sei kaum gefallen - man habe nur davon gesprochen, „was dort passierte“. Besonders eindrücklich erinnert er sich daran, wie manche Holocaust-Überlebende in der Nachbarschaft nachts im Schlaf schrien, weil ihre Erlebnisse sie in Alpträumen quälten.

Bei aller Liebe für Israel und seiner tiefen Verbundenheit mit dem Land ist Grossman einer der schärfsten Kritiker der Regierungspolitik. Er sieht eine enge Verbindung zwischen dem Holocaust-Trauma und dem blutigen Konflikt in Nahost, der bis heute ungelöst ist. Das hochgerüstete Israel würde sich dennoch immer noch vorwiegend als Opfer sehen. „Diese Unfähigkeit, uns in Verbindung zu anderen richtig wahrzunehmen, ist unsere größte Schwäche.“

